Mundial 2026: dieciseisavos de final, los cuatro cruces confirmados hasta el momento

La fase de grupos del Mundial 2026 está entrando en su recta final y la emoción del "todo o nada" comienza a apoderarse de la máxima justa futbolística. Con la expansión del torneo a 48 selecciones, los dieciseisavos de final han cobrado un protagonismo especial, definiendo un camino épico hacia la gloria. Ya son cuatro los enfrentamientos de alto calibre que han quedado grabados en el cuadro oficial de la FIFA, prometiendo choques de estrategia, historia y pura adrenalina sobre el terreno de juego.

A continuación, analizamos los cuatro duelos confirmados que darán el banderazo de salida a la etapa de eliminación directa.

Sudáfrica vs. Canadá: el duelo de los anfitriones

Este enfrentamiento abre la ronda de eliminación el próximo 28 de junio en el Estadio Los Ángeles. Es, sin duda, una llave histórica, ya que será la primera vez que ambos combinados se vean las caras en un Mundial. Mientras Sudáfrica llega con el envión anímico de haber dado un golpe de autoridad tras vencer a Corea del Sur en la fase de grupos, Canadá, uno de los tres países anfitriones, buscará reconciliarse con su afición tras el descalabro del último juego de la fase de grupos.

Neymar Jr., listo para la siguiente fase del Mundial. Reuters

Brasil vs. Japón: choque de estilos en Houston

El 29 de junio en el Estadio Houston, la afición global será testigo de un duelo que combina la magia sudamericana con la disciplina táctica y velocidad de los asiáticos. Brasil llega a estos dieciseisavos de final como líder indiscutible de su grupo, demostrando su jerarquía. Por su parte, Japón selló su pase tras una fase de grupos sólida. La historia recuerda un antecedente mundialista en Alemania 2006, cuando los brasileños se impusieron 4-1. Sin embargo, este nuevo capítulo en territorio estadunidense promete un escenario mucho más vibrante.

Países Bajos vs. Marruecos: la revancha estratégica

También programado para el 29 de junio, este duelo se llevará a cabo en el Estadio Monterrey. Ambos equipos se presentan como dos de las escuadras más competitivas y tácticas de este Mundial 2026. Países Bajos, bajo la dirección de Ronald Koeman, ha mostrado un futbol colectivo brillante, mientras que Marruecos sigue confirmando que su nivel no es casualidad tras lo exhibido en sus encuentros de fase de grupos.

Estados Unidos cerró con derrota la fase de grupos. Reuters

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: el sueño local

El 1 de julio, la escuadra de las barras y las estrellas se medirá ante Bosnia en el Estadio San Francisco. Estados Unidos, bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino, llega a este cruce de dieciseisavos de final un tanto golpeado por la derrota de último minuto contra Turquía (3-2), pero con la confianza de jugar ante su gente. Por el otro lado, Bosnia y Herzegovina se hizo de su boleto con esfuerzo, consolidándose como uno de los mejores terceros clasificados. Para los estadounidenses, este partido representa una oportunidad de oro su proyecto deportivo.

Con estos cuatro encuentros confirmados, la mesa está servida para que el Mundial 2026 continúe escribiendo su historia, regalando a los aficionados jornadas llenas de pasión, goles y momentos inolvidables.