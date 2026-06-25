Paraguay no logra la histórica victoria y espera resultados; Australia avanza a dieciseisavos

Paraguay y Australia empataron 0-0 en el cierre del Grupo D de la Copa del Mundo 2026. Con este resultado, el conjunto oceánico aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como segundo lugar del sector, mientras que la Albirroja deberá esperar el desenlace de los otros grupos para conocer si consigue uno de los boletos disponibles para los mejores terceros lugares.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro llegaba con la posibilidad de hilar dos victorias consecutivas por primera vez en una Copa del Mundo, pero no logró encontrar el gol que le permitiera alcanzar ese registro. El técnico argentino modificó el planteamiento respecto a sus dos compromisos anteriores y apostó por una línea de cinco defensores desde el inicio. Además, Paraguay afrontó el partido sin Miguel Almirón, suspendido tras la tarjeta roja recibida frente a Turquía por la aplicación de la “ley Prestianni”.

Australia avanza a la siguiente ronda por segundo Mundial consecutivo REUTERS

Australia fue el que más insistió

El encuentro tuvo pocas emociones desde el silbatazo inicial. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y las aproximaciones fueron escasas durante gran parte del partido.

Australia fue el que generó las opciones más peligrosas en la primera mitad. Cristian Volpato protagonizó la ocasión más clara con un disparo que obligó a Orlando Gill a intervenir con un desvío para evitar el primer gol del encuentro.

Paraguay prácticamente no inquietó el arco defendido por Patrick Beach durante los primeros 45 minutos y apostó por mantener el orden defensivo mientras esperaba encontrar espacios al contragolpe.

Tras el descanso, la Albirroja adelantó algunos metros y comenzó a acercarse con mayor frecuencia. Sin embargo, las ocasiones que logró generar Paraguay no fueron suficientes para vencer al portero australiano.

Paraguay y Australia empatan sin goles Reuters

Australia avanza, Paraguay espera

Con el empate, Australia selló su clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo por tercera ocasión en su historia y por segundo Mundial consecutivo, luego de avanzar previamente en Alemania 2006 y Qatar 2022.

Por su parte, Paraguay deberá esperar los resultados del resto de los grupos para conocer si consigue avanzar a la segunda fase del torneo por sexta ocasión en su historia, ahora mediante la vía de los mejores terceros lugares.