Mundial 2026: el "Equipo B" de Estados Unidos sufre un tropiezo ante Turquía

En el Estadio Los Ángeles, el escenario estaba listo para una fiesta que carecía de consecuencias en la tabla. Con la clasificación y el primer lugar del Grupo D ya asegurados gracias a sus victorias previas ante Paraguay y Australia, Estados Unidos encaró su cierre de fase de grupos como un laboratorio. Mauricio Pochettino, consciente de la necesidad de proteger a sus figuras de una posible suspensión por tarjetas amarillas, presentó una alineación distinta, reservando a sus hombres clave y dando paso a una profundidad de plantel que, al final de los 90 minutos, dejó más preguntas que respuestas.

El partido finalizó con una derrota por 3-2 ante una Turquía eliminada, pero que se despidió del torneo con la dignidad de quien juega por orgullo.

El duelo comenzó con la efervescencia que ha caracterizado la campaña del US Soccer Team en suelo propio. Apenas al minuto 3, Auston Trusty capitalizó un tiro de esquina para poner el 1-0. Sin embargo, la euforia fue contenida rápidamente. Turquía, liderada por la magia de Arda Güler, demostró por qué fue considerada un "caballo negro" antes del torneo.

Sebastian Berhalter puso el segundo gol del equipo de las barras y las estrellas. Reuters

Güler, la joya del Real Madrid, igualó el marcador al minuto 10, y Barıs Alper Yılmaz completó la voltereta antes del descanso. Mientras el equipo titular de Pochettino se había mostrado como una unidad compacta y física, esta versión alternativa careció de la cohesión defensiva para frenar la calidad técnica individual de los europeos.

Para la segunda mitad, el partido se convirtió en un toma y daca emocional. Sebastian Berhalter —en uno de los momentos más comentados de la noche— igualó el marcador a 2-2, al 49'. El ingreso de Christian Pulisic, al 58', buscó inyectar jerarquía, y aunque el equipo generó peligro, la falta de contundencia fue evidente. Brenden Aaronson dejó escapar una oportunidad clara que pudo haber cambiado el destino del encuentro.

Sin embargo, el desenlace fue un duro golpe. En el octavo minuto de compensación, un desajuste defensivo permitió que Kaan Ayhan marcara el gol de la victoria para Turquía. Pulisic sufrió una pérdida de balón, con túnel incluido, y la defensa, con el portero Matt Turner superado y laterales poco comprometidos en la marca, exhibió falta de profundidad.

Turquía se despidió con dignidad del Mundial 2026. Reuters

La derrota no altera el liderato del grupo, pero el camino a la siguiente fase, en la que Estados Unidos enfrentará a Bosnia-Herzegovina el próximo miércoles, exige que el equipo no pierda la concentración, independientemente de quién esté en el campo.