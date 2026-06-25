Juego de Estrellas LMB 2026: Fechas, rosters y horario para verlo en Imagen TV

El béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) vivirá este fin de semana días de fiesta con la edición número 92 del Juego de Estrellas 2026, todo un fin de semana de actividad desde el Walmart Park, hogar de los Sultanes de Monterrey.

La agenda oficial arranca este viernes 26 de junio con los protocolos y actividades de apertura. El sábado 27 de junio se dará el tradicional Home Run Derby, mientras que el domingo 28 de junio se llevará a cabo el enfrentamiento estelar que marca la mitad de la campaña.

El formato de este año pondrá frente a frente al Equipo de Estrellas LMB (conformado por peloteros extranjeros destacados de la liga) ante la Selección Mexicana de Béisbol (integrada por el mejor talento nacional del circuito).

Rosters de las Estrellas de la LMB y la Selección Mexicana

El representativo de Estrellas LMB estará comandado por el manager Lorenzo Bundy. En sus filas destaca Justin Turner (Toros) como el jugador más votado, acompañado por Robinson Canó (Diablos Rojos) en la capitanía de honor. El plantel incluye a los receptores C. Pérez y W. Rivas; los infielders S. Beer, J. Santana, Y. Solarte, T. Estrada, G. Núñez, J. Palacios, G. Cancel y J. Lester; los jardineros Y. Severino, H. Pérez, H. Ramírez, Á. Reyes y K. Garlick; además de serpentineros como S. Tarpley, K. Heyer, A. Santos, N. Skirrow y T. Anraku, entre otros.

Por su parte, la Selección Mexicana, dirigida por Benjamín Gil, tendrá como capitán honorífico al experimentado Ramiro Peña (Sultanes). El roster nacional cuenta con los catchers R. Valenzuela y D. Nevárez; los jugadores de cuadro H. Urrutia, J.C. Gamboa, J. Atondo, R. Amador, A. Trejo, S. Leyva, A. Lara, M. Gil, R. Valenzuela y V. Mendoza; los outfielders J. Ornelas, M. Serrano, J. Mora y L. González; junto a un cuerpo de lanzadores donde figuran D. Reyes, D. Martínez, M. Bañuelos, Z. Grotz, G. Reyes y R. Ramírez.

¿A qué hora ver el Juego de Estrellas LMB 2026 por Imagen TV?

El partido estelar de la cartelera se disputará el domingo 28 de junio a las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México).

La señal de Imagen TV llevará las emociones del encuentro completamente en vivo a televisión abierta.