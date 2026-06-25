Histórico: El Mundial de 2026 supera el récord de goles de Qatar 2022

La jornada del 25 de junio pasará a la historia de las Copas del Mundo de la FIFA luego de que se establecieron dos nuevas marcas; la primera relacionada con la asistencia de fanáticos a los estadios, mientras que unas horas después se alcanzó la cifra de más goles anotados en la historia del Mundial, esto gracias a diversos factores.

El momento histórico sucedió este jueves en la noche en el Estadio de Los Ángeles en el último partido de los Estados Unidos en la ronda de grupos ante Turquía. Apenas a los dos minutos de haber iniciado el juego, el defensor Auston Trusty remató de cabeza tras un tiro de esquina para firmar el gol número 173 de la competencia. Con esta anotación, se dejó atrás de manera prematura el récord de 172 tantos que se habían conseguido en el Mundial Qatar 2022.

La marca se logró además cuatro partidos antes que lo que se requirió en Qatar donde fueron necesarios 64 juegos. Ahora se han disputado 60 partidos para convertirse en el torneo con más anotaciones en la historia de los mundiales.

Los mundiales con más goles

A falta de que concluya la fase grupal y se dispute en su totalidad la etapa de eliminación directa, el presente torneo ya lidera la tabla histórica de efectividad de goles.

Mundial 2026 (México/EE. UU./Canadá): 173 goles (en 60 partidos)

Qatar 2022: 172 goles (en 64 partidos)

Francia 1998: 171 goles (en 64 partidos)

Brasil 2014: 171 goles (en 64 partidos)

Rusia 2018: 169 goles (en 64 partidos)

Aunque el incremento a 48 selecciones y un calendario extendido a 104 partidos hacían previsible un aumento en el volumen general, el torneo también ha mostrado tener el mayor promedio de goles del presente siglo con una cifra de 2.8 anotaciones por encuentro.