¿Tala Rangel a Europa? El Dinamo Zagreb quiere al portero de Chivas

El Dinamo Zagreb, actual campeón de la liga croata, ha fijado su atención en Raúl ‘Tala’ Rangel, portero titular de las Chivas de Guadalajara y de la Selección Mexicana.

Según información de Matteo Moretto, periodista de Marca, el club croata muestra un interés concreto por el guardameta de 26 años, valorado en alrededor de ocho millones de euros según Transfermarkt.

Rangel, con contrato vigente hasta el verano de 2028, acumula más de un centenar de partidos con el Rebaño Sagrado y se ha consolidado como una de las figuras más confiables de la Liga MX.

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El contexto del interés no es casual. Dinamo Zagreb busca reforzar su portería en medio de la incertidumbre por el futuro de Dominik Livaković, y el mexicano aparece como una opción atractiva por su experiencia reciente al más alto nivel.

El ‘Tala’ fue el arquero titular de México en el Mundial 2026, donde el Tri alcanzó los octavos de final tras una fase de grupos impecable en la que Rangel mantuvo la valla invicta durante varios partidos consecutivos, rompiendo incluso récords históricos de la selección en Copas del Mundo.

A pesar de tener contrato vigente, el Tala no tiene una cláusula de rescisión en el Rebaño, es decir, que si cualquier equipo lo quisiera, tendría que negociar con Chivas y esperar que la propuesta sea agradable para los tapatíos.

Una salida a Europa que ya se veía venir

El gran Mundial del ‘Tala’ Rangel con México abrió de par en par la puerta a una posible mudanza al fútbol europeo.

Su rendimiento bajo el arco, con atajadas decisivas y una seguridad que le permitió mantener la portería a cero en tramos clave del torneo, no pasó desapercibido para los scouts del Viejo Continente.

Desde antes del certamen ya se hablaba de sondeos desde ligas como la neerlandesa o la portuguesa, y el salto a un club como el Dinamo Zagreb representaría un paso lógico y ambicioso para un arquero que busca seguir creciendo.

Si se concreta el interés, Rangel se sumaría a la lista de mexicanos que han cruzado el Atlántico en busca de nuevos retos.