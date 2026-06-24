¿Crisis antes de Wimbledon? Swiatek y Andreeva sufren inesperados golpes en el torneo de Bad Homburg

El inicio de la gira sobre césped ha cobrado facturas muy costosas para las máximas figuras del circuito de la WTA. Las vigentes campeonas de torneos de Grand Slam, Iga Swiatek y Mirra Andreeva, sufrieron derrotas inesperadas este miércoles en los octavos de final del WTA 500 de Bad Homburg, Alemania. Los tropiezos encendieron las alarmas en sus respectivos equipos de trabajo, ocurriendo a escasos cinco días de la apertura de Wimbledon 2026, el certamen más prestigioso del mundo sobre esta superficie, que arranca el próximo 29 de junio.

El doble descalabro dejó en evidencia las severas complicaciones que enfrentan las tenistas de élite durante la exigente transición entre superficies, pasando de la lentitud de la arcilla a la velocidad del pasto sin el rodaje competitivo ideal.

Dura bienvenida a la campeona de Roland Garros

La rusa Mirra Andreeva, flamante campeona de Roland Garros, vio frenada su racha positiva al caer ante su compatriota Ekaterina Alexandrova con parciales de 6-3 y 6-4. Para la adolescente de 19 años, el compromiso significó su debut absoluto sobre hierba en la temporada, arrastrando una inactividad de más de 13 meses sin competir en esta superficie específica.

La joven estrella, que conquistó la arcilla de París hace apenas 18 días, fue neutralizada por una auténtica experta en canchas rápidas.

Historial de la rival : Alexandrova ostenta un récord profesional de 44-21 en césped.

: Alexandrova ostenta un récord profesional de en césped. Arma principal : La veterana de 31 años castigó con la potencia en el servicio , registrando un antecedente de 11 aces en primera ronda .

: La veterana de 31 años castigó con la , registrando un antecedente de . Problema táctico: Andreeva padeció para descifrar los botes bajos y la velocidad acelerada de la pelota.

Iga Swiatek llegará con dudas a Wimbledon, torneo de la que es monarca defensora. Reuters

Swiatek se queda sin corona ni ritmo de juego

El panorama fue igual de sombrío para la máxima favorita del cuadro británico. Iga Swiatek, quien ostenta el título de defensora de Wimbledon tras coronarse en la catedral del tenis en julio de 2025, se despidió del torneo germano al ceder ante la estadounidense Emma Navarro por marcador de 7-6(6) y 6-3.

Para la polaca, clasificada como la segunda cabeza de serie del evento, el bache tenístico respondió a la falta de constancia en el circuito tras acumular 24 días de inactividad competitiva.

Iga Swiatek, tenista profesional y actual campeona en el All England Club, evidenció las consecuencias de no haber jugado en hierba en casi 12 meses, viéndose superada en los momentos de mayor apremio del tie-break por la consistencia de Navarro.

Cinta de velocidad rumbo a Londres

La eliminación en el torneo teutón rompe la planificación ideal para ambas raquetas. La temporada pasada, Swiatek había alcanzado la final en Bad Homburg, plataforma que le inyectó el ritmo necesario para asaltar el torneo londinense.

Ahora, tanto la polaca como la joven Andreeva dispondrán de una ventana crítica de apenas 96 horas de recuperación para realizar los ajustes técnicos necesarios en sus impactos, buscando llegar en plenitud física y mental a un torneo de Wimbledon que no concede márgenes de error.