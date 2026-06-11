¡Sí hubo cerveza! Pero cientos quedaron fuera de la Fan Fest Guadalajara

Poco más de 18 mil personas abarrotaron el Fan Festival en Guadalajara. Faltaba una hora para la transmisión de la inauguración del Mundial 2026, cuando las autoridades del evento decidieron cerrar las puertas; cientos quedaron fuera.

El centro histórico de Guadalajara se convirtió en una sucursal de emociones. Quienes quedaron relegados del evento por el aforo, lanzaron insultos y quejas contra los organizadores, al tiempo que se plantaban ante los arcos de acceso, con la esperanza de ser recibidos.

Quienes lograron entrar al Fan Festival de la FIFA no dudaron en buscar los mejores lugares, los más cómodos con vistas a una de las múltiples pantallas gigantes. Niños corriendo, mayoría con playeras de la Selección Mexicana, extranjeros que sobresalían por los jersey de sus países, sobre todo los procedentes de Corea del Sur y Chequia, rivales esta noche en el arranque del Mundial 2026, en el Estadio Guadalajara.

Ambiente de fiesta en Guadalajara

La policía montada también resaltó en el ambiente. En ocasiones los caballos se confundían por los abruptos de los fanáticos y sus gritos.

Los voluntarios hicieron su labor de mejorar el ambiente, al poner a bailar a los espectadores durante las presentaciones musicales de la ceremonia de inauguración que se transmitía en directo desde la CDMX.

En par de horas el Fan Festival de Guadalajara registró su lleno: 18 mil espectadores, según el aforo permitido.

El momento emotivo del día llegó con la entonación del Himno Nacional Mexicano. En las pantallas, los rostros de los futbolistas mexicanos, listos para el debut contra Sudáfrica, contagiaron el sentimiento en niños y adultos.

El gol de Julián Quiñones, a pase de Erik Lira, al minuto 9 ayudó a que los aficionados resistieran bajo los agresivos rayos del sol, al tiempo que la venta de bebidas alcohólicas fue notable. Fanáticos desfilaban con una pila considerable de vasos, con el sello de una marca cervecera; los precios fueron accesibles (160 pesos la cerveza y 190 pesos el tequila en vaso dorado) a diferencia de los insumos con alcohol que se venderán en el Estadio Guadalajara.

Cabe destacar que en la Fan Fest de CDMX, las autoridades capitalinas indicaron que no habría venta de cerveza.

Tras el primer tiempo entre mexicanos y sudafricanos, en el Fan Festival de Guadalajara el reporte de la policía municipal fue sin incidentes.

La segunda escala para miles de fanáticos en Guadalajara será esta noche, en el Estadio Guadalajara con el choque entre Corea del Sur y Chequia (20:00 horas).