Los expulsados del México-Sudáfrica rozan récord histórico de rojas

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica no solo dejó goles y los tres puntos para el equipo de Javier Aguirre, sino también estuvo cerca de igualar un récord poco deseado: el de un partido dentro de la Copa del Mundo de la FIFA con mayor cantidad de expulsados que no solo afectó a la escuadra visitante, sino también representó un golpe para el tricolor.

El calvario para el conjunto africano comenzó al minuto 49. Yaya Sithole vio la tarjeta roja directa tras cometer una falta sobre Brian Gutiérrez, quien ya se escapaba en solitario de cara a la portería rival. Esta acción dejó a Sudáfrica con diez hombres.

Al minuto 83, Themba Zwane también fue expulsado tras desatar una pelea en la cancha que incluyó un golpe al rostro del mexicano "Piojo" Alvarado. Con solo nueve jugadores en la cancha, el panorama sudafricano quedó completamente sentenciado.

A pesar de la ventaja numérica, México no salió ileso. En el tiempo de compensación, al minuto 91, el defensor central César Montes cometió una dura infracción sobre Khuliso Mudau en campo contrario mostrando la tarjeta roja.

La "Batalla de Núremberg": El partido con más expulsados en la historia del Mundial

El número de tarjetas rojas quedó cerca del récord absoluto de tarjetas en una Copa del Mundo. Esa infamia le corresponde a la famosa "Batalla de Núremberg", el partido de octavos de final del Mundial de Alemania 2006 donde Portugal venció 1-0 a Países Bajos.

En aquel 25 de junio de 2006, el árbitro ruso Valentín Ivanov impuso una marca mundial al mostrar 4 tarjetas rojas y 16 tarjetas amarillas. Por el lado portugués, Costinha y Deco se fueron a las duchas antes de tiempo, mientras que Boulahrouz y Giovanni van Bronckhorst dejaron con nueve hombres a la escuadra neerlandesa.