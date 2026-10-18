Joel Huiqui advierte a la Liga MX: “El campeón está de regreso”

Luego de un mes, Cruz Azul volvió a ganar. Ante esto, Joel Huiqui, director técnico de La Máquina, avisó y dijo que el “campeón está de regreso” para afrontar lo que resta del Apertura 2026. Asimismo, el estratega mexicano habló sobre las rotaciones que hizo hoy en el once inicial y dejó en claro que más allá de sus últimas declaraciones, todo el plantel ha tomado a bien los cambios que realizó con respecto al duelo anterior contra Pumas.

Previo a este duelo, la última victoria de los celestes habia sido el 12 de septiembre en aquel Clásico Joven ante América que ganaron 4-3. Posterior a esto, cayeron 2-0 ante Inter Miami en la Campeones Cup, 1-0 ante Rayados en el Apertura 2026 y empataron ante Toluca y Pumas. Sin embargo, este sábado acabaron con su mala racha, por lo que Joel ya advirtió a toda la Liga MX.

Luego de conseguir los tres puntos ante Juárez, el estratega mexicano mencionó que los cambios en el once inicial funcionaron de manera positiva. Y con la goleada de 5-0, Joel no dudó en decir que “el campeón está de vuelta” para así afrontar lo que resta de la temporada regular del Apertura 2026.

El mensaje fue muy claro. Dentro de cada partido hay complejidades diferentes. En el tema de jerarquías me parece que es un equipo muy completo, que en cualquiera de las posiciones los que entran de cambio pueden hacerlo de la misma manera. Hoy la respuesta del equipo fue muy buena. El campeón está de regreso y estamos listos para el partido del próximo miércoles”, señaló Huiqui.

Luego de acabar con su mala racha, Cruz Azul aún tiene cinco partidos restantes en la temporada regular del AP26. Sobre esto, el mexicano mencionó que previo a este duelo se dijo a la interna del plantel que quedan seis Finales restantes. Por lo tanto, se tomarán con la mayor seriedad para calificar a Liguilla en la posición más alta posible.

“Sería maravilloso conseguir los próximos 15 puntos. Yo lo decía antes de este partido que nos quedaban seis Finales. Estamos pensando calificar en una mejor posición en la tabla para enfrentar la Liguilla de locales. No ha sido fácil para nosotros el torneo, pero confío. Si logramos mejorar como se mostró hoy, estaremos cerca de conseguir los próximos 15 puntos”, agregó.

En el empate pasado ante Pumas, el estratega mexicano habló fuerte y dijo que las jerarquías ya no se iban a respetar. Y para este encuentro, jugadores como Jesús Orozco Chiquete, Jeremy Márquez y Kevin Mier salieron del once inicial. Ante esto, Huiqui aclaró que estas rotaciones también se deben al buen momento de otros futbolistas.

Incluso, dejó en claro que la profundidad de plantel es importante para hacer este tipo de cambios. Además, señaló que los jugadores que salieron del cuadro titular no tomaron a mal las decisiones técnicas. Por lo tanto, se dijo orgulloso de toda la plantilla.

“Dentro de los cambios que hicimos hoy no solamente fue por darle minutos a los jugadores. Hemos visto una evolución muy importante de varios de ellos. Uno en específico es de Alan Montes, también la oportunidad como Andrés Montaño y también lo de Amaury García. Los cambios que hicimos funcionaron no solamente por el mensaje pasado, sino porque venían haciendo un buen trabajo. Era un rival que merecía una mejor versión de nosotros. Estamos contentos”.

“Yo espero que estén comprometidos como lo han hecho hasta ahorita de respetar las decisiones. No es fácil en este plantel tan completo decidir quién arranca y quién va a la banca. El mensaje es claro, el equipo necesita de todos en esa búsqueda de la mejoría colectiva. Mientras estén todos con ritmo va a ser mucho más fácil entrar en esa competencia interna y hacerla en la externa para cumplir lo que queremos que es subir más en la tabla y clasificar lo más rápido posible”, sentenció.