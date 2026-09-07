Hugo Camberos y Santiago Sandoval, los artífices del renacer de Chivas

Al arranque del Apertura 2026, el Guadalajara navegaba sin rumbo claro. Hugo Camberos y Santiago Sandoval, las principales promesas de la cantera rojiblanca, no estaban disponibles porque estaban con la Selección Mexicana Sub-20 al Premundial de Concacaf, certamen en el que se coronaron campeones.

En ese tramo inicial, Chivas mostraba problemas de generación ofensiva y de fluidez, con resultados irregulares que dejaban dudas sobre el proyecto de Gabriel Milito.

Su regreso cambió el panorama. Aprovechando lesiones, especialmente la de Bryan González en el costado izquierdo, Camberos se adueñó de la titularidad como un atacante que parte abierto, gana profundidad y combina con el interior.

Hugo Camberos fue la figura de México en el Premudial Sub-20 y ganó el Balón de Oro y Bota de Oro Mexsport

Sandoval, por su parte, se consolidó como opción ofensiva de peso. Con ambos en cancha, el Rebaño se volvió más dinámico, vertical y goleador.

Las Chivas pasaron de un arranque titubeante a instalarse como sublíder con 14 puntos en siete jornadas (cuatro triunfos, dos empates y una derrota), 12 goles a favor, segunda mejor ofensiva del torneo, y apenas seis en contra.

Los números respaldan su impacto. Sandoval ha jugado 231 minutos en 4 partidos, sumando 2 goles. Mientras que Camberos, en los mismos encuentros, suma 265 minutos, no ha anotado, pero sí ha dado 1 asistencia.

Camberos y Sandoval brillan por encima de los refuerzos

Lo más revelador es que estos dos canteranos están sobresaliendo claramente por encima de refuerzos ofensivos llegados para el semestre, como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.

Mientras los fichajes han batallado para generar impacto constante y consolidar un rol protagónico, Camberos y Sandoval respondieron de inmediato con rendimiento, gol y participación directa en las jugadas de peligro.

Ese salto de calidad ha despertado el interés europeo. Ambos empiezan a sonar con fuerza para dar el salto al Viejo Continente, aunque el caso de Hugo Camberos genera especial expectativa.

El extremo de 19 años ya venía siendo seguido de cerca por su desempeño en Chivas y, sobre todo, por su brillante papel en el Premundial Sub-20, donde fue uno de los grandes protagonistas del título mexicano.

Hugo Camberos y Sandoval no solo están impulsando el buen momento actual del Rebaño: también están escribiendo el capítulo más atractivo de la cantera rojiblanca en este Apertura.