Mensaje subliminal da al Barcelona como próximo campeón de Champions League

La Champions League 2026/27 arrancará este martes 8 de septiembre y la cuenta oficial del torneo publicó una fotografía con un mensaje subliminal que daría al Barcelona como siguiente campeón, misma que representaría su sexto cetro continental.

En busca de romper con más de una década de sequía sin llevar la Orejona a sus vitrinas, Barcelona encarará la Fase Liga como uno de los favoritos de instalarse entre los mejores equipos y conseguir su sitio directo a los Octavos de Final del certamen.

Fue en redes sociales donde los aficionados comenzaron a hacer énfasis en la publicación que subió la cuenta oficial de la Champions League, mostrando los colores del Barcelona en los listones que abrazan el trofeo y desatando la polémica entre los seguidores que aseguran ya todo estaría arreglado para que Lamine Yamal, Raphinha y compañía sean los nuevos monarcas en Europa:

* Antes de la temporada 2026-27, Barcelona suma 5 títulos de Champions League: 1992, 2006, 2009, 2011 y 2015.

Calendario del Barcelona en la Champions League 2026/27

Estos son cada uno de los partidos que el conjunto de Hansi Flick afrontará en la Fase Liga de la Champions League 2026/27, además de las eliminatorias directas con el objetivo de llegar a Madrid el sábado 5 de junio:

Barcelona Vs Feyenoord / Jornada 1 - miércoles 9 de septiembre.

Galatasaray Vs Barcelona / Jornada 2 - martes 13 de octubre.

PSG Vs Barcelona / Jornada 3 - martes 20 de octubre.

Barcelona Vs Aston Villa / Jornada 4 - martes 3 de noviembre.

Sabah Vs Barcelona / Jornada 5 - miércoles 25 de noviembre.

Barcelona Vs Manchester City / Jornada 6 - martes 8 de diciembre.

Sporting Lisboa Vs Barcelona / Jornada 7 - miércoles 20 de enero, 2027.

Barcelona Vs Como / Jornada 8 - miércoles 27 de enero, 2027.

La Final de la Champions League 2026-27 se llevará a cabo el sábado 5 de junio de 2027 en Madrid. Reuters

Play-offs eliminatorios: martes 16 / miércoles 17 de febrero (ida) y martes 23 / miércoles 24 de febrero de 2027 (vuelta).

Octavos de final: martes 9 / miércoles 10 de marzo (ida) y martes 16 / miércoles 17 de marzo de 2027 (vuelta).

Cuartos de final: martes 6 / miércoles 7 de abril (ida) y martes 13 / miércoles 14 de abril de 2027 (vuelta).

Semifinales: martes 27 / miércoles 28 de abril (ida) y martes 4 / miércoles 5 de mayo de 2027 (vuelta).

Final: sábado 5 de junio de 2027 desde el Estadio Metropolitano, Madrid, España.

BFG