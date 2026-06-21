Serena Williams vuelve a Wimbledon 2026: recibe invitación para jugar individuales tras cuatro años fuera

Serena Williams volverá a disputar un partido individual en Wimbledon. La organización del torneo confirmó el domingo que la estadunidense recibió una invitación especial para competir en el cuadro femenino de singles del Grand Slam británico, donde buscará escribir un nuevo capítulo en una carrera que parecía cerrada.

Williams, de 44 años, no juega un partido individual desde el US Open de 2022, cuando cayó en tres sets ante la australiana Ajla Tomljanović en lo que fue considerado el cierre de la primera etapa de su trayectoria profesional.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam había dejado abierta la posibilidad de regresar, aunque siempre evitó utilizar la palabra "retiro". En lugar de despedirse del tenis, habló de una evolución personal y de explorar nuevas etapas fuera de las canchas.

Ahora regresará al escenario donde más historia construyó.

¿Por qué es importante Wimbledon para Serena?

Wimbledon es uno de los torneos que definieron la carrera de Williams. La estadunidense conquistó siete títulos individuales sobre la hierba del All England Club, convirtiéndose en una de las máximas figuras de la historia del campeonato.

Su regreso comenzó de manera gradual. Primero apareció en la modalidad de dobles sobre césped y después recibió una invitación para competir en Wimbledon junto a su hermana Venus Williams, de 46 años, otra leyenda del tenis mundial.

Las hermanas Williams jugarán en dobles Archivo

Durante las semanas previas al torneo, Serena evitó confirmar si estaba lista para regresar a los individuales. En el torneo de Queen's, donde logró su primera victoria desde su regreso ante la canadiense Victoria Mboko, explicó que todavía estaba evaluando su condición.

Creo que voy a entrenar un poco más. Quiero jugar individuales y veremos si lo consigo", comentó.

Días después, en Berlín, tras perder contra la checa Karolína Muchová, volvió a ser cuestionada sobre una posible invitación para Wimbledon. En ese momento todavía quedaba una plaza disponible para el cuadro individual femenino. Finalmente, esa oportunidad fue para ella.

El regreso también implicó cumplir con los requisitos del programa antidopaje del tenis. Williams pasó seis meses dentro del sistema de control antes de volver a competir oficialmente.

Cuando su nombre apareció en la lista de jugadoras del programa en diciembre pasado, la estadounidense negó los rumores de una vuelta inmediata.

¡Dios mío, no voy a volver! Esto se está descontrolando!", escribió entonces en redes sociales.

Pero meses después, la puerta quedó abierta.

En una entrevista en el programa Today, cuando le preguntaron si quería terminar con las especulaciones sobre su regreso, Williams prefirió mantener el misterio.

Si quiero dar por zanjado el tema… miren, quiero irme a dormir; es temprano", respondió entre risas.

Ahora la respuesta llegará sobre la cancha.

Serena Williams regresará a Wimbledon con una invitación especial, pero también con una historia que todavía no parece haber escrito su última página.