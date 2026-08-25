Pronto adiós a la pareja galáctica: Serena Williams y Carlos Alcaraz quedan eliminados del US Open

Serena Williams y Carlos Alcaraz se despidieron en los cuartos de final del cuadro de dobles mixtos en el US Open 2026. La dupla, bautizada con fervor por la afición internacional como la ‘pareja galáctica’, tuvo que disputar dos encuentros consecutivos este martes 25 de agosto en el emblemático Estadio Arthur Ashe de Nueva York. Pese a no conseguir el ansiado título, su inédita alianza acaparó los reflectores del certamen y paralizó por completo las canchas de Flushing Meadows.

El camino de la dupla hispano-estadounidense comenzó con un triunfal debut en la ronda de octavos de final, donde doblegaron al británico Lloyd Glasspool y a la neozelandesa Erin Routliffe. En un choque de alta intensidad que se extendió por 59 minutos, exhibieron una gran compenetración en la pista central al remontar dos puntos de set en contra para terminar imponiéndose con parciales de 5-3 y 4-1. La victoria desató la euforia en las tribunas al sellar el exitoso retorno de la norteamericana al escenario donde levantó seis trofeos individuales.

El factor físico pasó factura en los cuartos de final

No obstante, la exigencia extrema del calendario de la ATP y la WTA obligó a la pareja a saltar de nuevo a la pista pocas horas después. La acumulación de minutos en las piernas terminó pasando factura en el duelo de cuartos de final ante la suiza Belinda Bencic y el italiano Flavio Cobolli, los cuartos cabezas de serie del torneo de Grand Slam.

A pesar del empeño y el poderío ofensivo del tándem, los europeos hicieron valer su mayor rodaje y coordinación en la modalidad de dobles mixtos para llevarse el triunfo definitivo en dos mangas por 5-4(4) y 4-1.

A pesar de la dolorosa eliminación, el paso por territorio neoyorquino supuso un hito sumamente relevante para la campaña de ambos tenistas:

Carlos Alcaraz: Estos compromisos en la Gran Manzana confirmaron un regreso competitivo ilusionante tras superar una delicada lesión en la muñeca derecha que lo mantuvo cuatro meses alejado de los circuitos.

Estos compromisos en la Gran Manzana confirmaron un regreso competitivo ilusionante tras superar una delicada que lo mantuvo cuatro meses alejado de los circuitos. Serena Williams: A sus 44 años, la actuación consolidó su sonado y espectacular retorno al circuito profesional en este 2026, luego de conquistar 23 Grand Slams individuales en su primera etapa.

La leyenda estadounidense, quien previamente cumplió con todos los controles antidopaje exigidos y compitió en los torneos de Queen's Club y Wimbledon, volvió a dejar en claro que mantiene la magia necesaria para emocionar al mundo del deporte blanco cada vez que empuña una raqueta.