Selección Mexicana apunta alto rumbo al Mundial 2026 tras ganarle a Serbia 

Tras el encuentro, Orbelín Pineda destacó la confianza que existe al interior del grupo y aseguró que el equipo tiene argumentos para aspirar a objetivos importantes en la Copa del Mundo, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar antes del debut.

“Estamos para grandes cosas, siempre tenemos la ambición al máximo. Lo vemos día a día en el trabajo de los jugadores, el cuerpo técnico y el respaldo de nuestras familias y de la afición. Ese apoyo es el empuje que necesitamos para salir adelante. Lo primordial es comenzar con el pie derecho para aspirar a grandes cosas. Estamos en nuestro país y esperamos hacer historia con nuestra selección”, declaró el mediocampista.

Por su parte, Jesús Gallardo señaló que el primer objetivo ya fue cumplido al formar parte de la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a México en la justa mundialista. Sin embargo, el lateral reconoció que ahora la meta es ganarse un lugar dentro del once titular.

Jesús Gallardo y Alexis Vega en el juego contra Serbia. REUTERS

“La competencia interna es lo que nos mantiene fuertes. Todos estamos concentrados al cien por ciento. La decisión final será de Javier Aguirre, así que estamos tranquilos y enfocados en prepararnos. Esperamos que el once que elija sea el mejor para representar al país”, comentó Gallardo.

En tanto, Roberto Alvarado enfatizó la importancia que tendrá el apoyo de la afición mexicana durante la fase de grupos y pidió a los seguidores mantener el respaldo incondicional desde las tribunas.

“Esperamos contar con todo el apoyo de la gente en los tres partidos que vamos a disputar. Será muy importante sentir ese aliento. Nosotros también queremos hacerlos sentir orgullosos, que se identifiquen con esta selección. Estoy seguro de que nos entregaremos al máximo en cada partido”, afirmó el ‘Piojo’ Alvarado.

La Selección Mexicana llegará al Mundial 2026 con la ilusión de trascender como anfitrión y respaldada por una generación que confía en competir de tú a tú con las mejores selecciones del planeta.