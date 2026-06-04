Selección de Jordania: Los 'caballeros' que debutarán con el sueño de hacer historia

Durante gran parte del siglo XX, Jordania fue una selección discreta en el panorama asiático, luchando por encontrar una identidad competitiva en una región dominada por gigantes como Arabia Saudita o Irán. Sin embargo, la llegada del nuevo milenio marcó un cambio drástico en su mentalidad. Gracias a una inversión estratégica en sus ligas locales y la captación de directores técnicos de renombre, Jordania dejó de ser un espectador para convertirse en un rival rocoso, difícil de vencer y capaz de arruinar los planes de las potencias continentales.

El momento en que Jordania estuvo más cerca de tocar la gloria mundialista fue en el proceso hacia Brasil 2014. Tras una eliminatoria épica, lograron alcanzar el Repechaje Intercontinental, donde tuvieron que enfrentar a la histórica selección de Uruguay de Luis Suárez y Edinson Cavani. Aunque cayeron en el marcador global, el empate 0-0 conseguido en el partido de vuelta en el Estadio Centenario de Montevideo quedó grabado como una de las mayores proezas tácticas en la historia del futbol jordano, demostrando que podían competir de tú a tú con la élite.

Actualmente, Jordania atraviesa su "Edad de Oro" tras alcanzar la final de la Copa Asiática 2023 (jugada en 2024), donde sorprendieron al mundo eliminando a Corea del Sur. Con estrellas que ya brillan en el futbol europeo como Musa Al-Taamari, la selección jordana llega a las eliminatorias de 2026 con un estatus de respeto inédito. El aumento de cupos para Asia en el próximo Mundial representa la oportunidad dorada para que los "Caballeros" finalmente lleven su bandera al gran escenario de Norteamérica.

Para el Mundial 2026, Jordania es parte del Grupo J junto con Austria, Argelia y Argentina. Mexsport

DATO CURIOSO

A diferencia de Europa, donde hay academias de lujo, la mayoría de los ídolos actuales de Jordania: como Musa Al-Tamari, que brilla en Francia, empezaron jugando en los campos de cemento y tierra de los campos de refugiados o barrios populares de Ammán. Jordania tiene una de las ligas más físicas del mundo porque los jugadores crecen jugando en superficies durísimas, lo que los hace extremadamente resistentes a las lesiones por impacto.

FICHA

Participaciones totales: 0.

Mejor posición histórica: N/A (Nunca ha clasificado).

Mejor posición (Era Moderna): N/A.

Récord histórico (Partidos): 0 PJ.

Goles: 0 a favor | 0 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Ninguno.

Jugador con más partidos: Ninguno.

Gol más rápido: N/A.

Racha de clasificaciones: Ninguna.

Confederación: AFC (Asia).