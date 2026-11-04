¿Quién es Armando León, la posible sorpresa de Rafael Márquez en la Selección Mexicana?

Armando León podría recibir su primer llamado a la Selección Mexicana para la fecha FIFA de noviembre. El delantero del NK Osijek de Croacia se encuentra entre las posibles sorpresas de Rafael Márquez para los partidos de ida y vuelta contra Jamaica, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El atacante mexicano ha llamado la atención por su desempeño en el futbol croata, donde acumula más de mil minutos, cinco goles y dos asistencias desde su llegada al equipo durante el mercado de verano. Su rendimiento en Europa podría abrirle la puerta a su primera convocatoria con el Tricolor.

León llegó al Osijek procedente del Rangers FC de Andorra, institución presidida por el exfutbolista mexicano Marco Fabián de la Mora. Antes de dar el salto a Croacia, el delantero también tuvo participación con el Santa Coloma, equipo con el que disputó las fases previas de la UEFA Conference League.

Armando León: de las fuerzas básicas de Pachuca al futbol europeo

El delantero comenzó su formación en las fuerzas básicas de los Tuzos del Pachuca, aunque no consiguió debutar en la primera división. Posteriormente, pasó por Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas y León, clubes en los que continuó su proceso dentro del futbol mexicano.

En la Fiera tuvo su debut profesional en 2020. Su participación en la Liga MX fue discreta, por lo que desarrolló buena parte de su trayectoria en la categoría Sub-20, en la que registró 58 partidos y 17 anotaciones.

Su proyección cambió cuando llegó al futbol de Andorra. En el Rangers FC encontró continuidad y una importante producción ofensiva, con la que comenzó a destacar en el panorama europeo y consiguió oportunidades para avanzar a otros clubes.

Sus números en Andorra abrieron la puerta a Croacia

Durante su etapa con el Rangers, León marcó 43 goles en 53 partidos de la liga andorrana. Su objetivo era alcanzar las fases previas de las competiciones europeas para obtener mayor proyección, una posibilidad que consiguió posteriormente con el Santa Coloma.

Con este último equipo participó en la fase previa de la UEFA Conference League. Disputó cuatro encuentros, en los que consiguió un gol y dos asistencias, antes de continuar su carrera en el futbol croata.

En el verano de 2026, el mexicano se incorporó al NK Osijek, donde ha conseguido consolidarse como una de las opciones ofensivas del equipo. Su producción de cinco goles y dos asistencias, además de superar los mil minutos de participación, lo ha colocado entre los mexicanos con mayor actividad en el futbol europeo.

Un elemento adicional en su adaptación al Osijek es el entrenador Federico Bessone, con quien ya había coincidido durante su etapa en el Santa Coloma. Ahora, el desempeño del atacante podría llevarlo a dar un nuevo paso en su carrera con una primera oportunidad en la Selección Mexicana, si Rafael Márquez decide incluirlo en la convocatoria de noviembre.