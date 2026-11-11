Ronaldo Cisneros brilla en LD Alajuelense: ¿puede jugar con Costa Rica?

Ronaldo Cisneros atraviesa una de sus mejores etapas como goleador con Liga Deportiva Alajuelense, en Costa Rica, pero su rendimiento no le abre por ahora la posibilidad de representar a la selección nacional. El delantero mexicano no cumple los requisitos legales ni los establecidos por la FIFA para obtener la nacionalidad y jugar con el combinado costarricense.

La posibilidad de que el atacante se naturalice ha generado expectativa entre aficionados del futbol tico, luego de sus actuaciones con Alajuelense. En la presente temporada registra siete goles y una asistencia en 15 partidos de liga, además de cinco anotaciones en ocho encuentros de la Copa Centroamericana.

Su desempeño coincide con el proceso de reconstrucción de la selección costarricense encabezado por Bryan Ruiz, ex capitán del equipo. Sin embargo, el interés que pudiera despertar su rendimiento no modifica las condiciones que debe cumplir para ser elegible.

El último equipo de Cisneros en Liga MX fue el Querétaro. Isaac Ortiz/Mexsport

Ronaldo Cisneros encontró su mejor versión en Alajuelense

El atacante llegó al futbol costarricense después de no conseguir consolidarse en la Liga MX. Formado en las fuerzas básicas de Santos, posteriormente fue adquirido por Chivas, equipo con el que tuvo distintas cesiones a clubes de la Liga de Expansión MX y una experiencia con Atlanta United, de la MLS.

Antes de trasladarse a Centroamérica, también defendió los colores de Querétaro, donde tampoco consiguió la continuidad goleadora que ha encontrado con el conjunto rojinegro.

Desde su llegada a Alajuelense en 2025, Cisneros suma 30 goles en 66 partidos disputados en todas las competiciones. Estas cifras lo han convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo y explican por qué su posible incorporación a la selección de Costa Rica comenzó a generar comentarios entre los aficionados.

Cisneros es el goleador de LD Alajuelense. Jonathan Duenas/Mexsport

Los requisitos que impiden su convocatoria con Costa Rica

La primera limitante para una eventual naturalización es el tiempo de residencia. De acuerdo con los requisitos legales, una persona sin vínculo familiar directo con Costa Rica necesita permanecer al menos cinco años en el país para solicitar la nacionalidad.

Cisneros lleva aproximadamente un año viviendo en territorio costarricense, por lo que todavía está lejos de cumplir ese periodo. La nacionalidad es el primer requisito que tendría que resolver antes de considerar una posible convocatoria internacional.

Además, los estatutos de la FIFA establecen condiciones específicas para los futbolistas que comienzan a vivir en otro país después de cumplir 18 años. En esos casos, deben contar con la nacionalidad correspondiente y acreditar al menos cinco años de residencia en ese territorio para poder representarlo.

Por lo tanto, el buen momento del delantero en Alajuelense no es suficiente para habilitarlo como opción de la selección costarricense. Mientras no cumpla con los requisitos de residencia y nacionalidad, su participación con el combinado nacional no será posible.