VIDEO: Así fue como Sebastian Vettel felicitó a Kimi Antonelli por su primer título de Fórmula 1

Sebastian Vettel felicitó a Kimi Antonelli por su primer título de Fórmula 1, con el que se convirtió en el campeón más joven en la historia de la serie.

El alemán ostentó esa marca por casi 16 años, luego de que en 2010 se proclamara como el monarca de menor edad de manera dramática en Abu Dhabi, cuando tenía 23 años y 134 días.

Este domingo, Antonelli aseguró matemáticamente el campeonato en la Ciudad de México, con 20 años y 68 días, en una temporada que lo vio obtener nueve victorias y establecer una gran cantidad de récords.

En un video publicado por las cuentas oficiales de Fórmula 1, Vettel le dedicó un emotivo mensaje, con reconocimiento a la manera en la que mantuvo bajo control sus emociones a lo largo del año.

Kimi, felicidades. Campeón del mundo. Wow”, inició.

Muy pocos hemos logrado algo así, y nadie lo ha conseguido siendo tan joven como tú. Eres curioso, sabes escuchar, aprendes rápido y no conoces el miedo. Tu forma de manejo ha sido muy limpia y controlada, aunque al límite cuando era necesario”.

“Entendiste que sólo puedes controlar aquello que está bajo tu control. Puedo intentar, puedo intentar conseguir el punto; al menos, un punto. Tienes un manejo único y disfrutamos verte”.

Vettel rememoró su hazaña de 2010, cuando derrotó a Fernando Alonso, a Mark Webber y a Lewis Hamilton con su triunfo en Yas Marina, así como los días que siguieron a la celebración, advirtiéndole a Antonelli que podría pasar algo similar en esta ocasión.

Cuando gané mi primer título, todo pareció suceder en el instante en que crucé la línea de meta. Me sentí abrumado. Salí del coche y el mundo a mi alrededor se movía a toda velocidad. Fue como una descarga de adrenalina. Era imposible reflexionar”, dijo.

“No pude dormir bien durante días, así que prepárate. Pero recuerdo la sensación cuando, por fin, fui plenamente consciente de lo que había logrado: sostener el trofeo del campeonato mundial en mis manos y leer los nombres de los otros campeones. Me sentí orgulloso y satisfecho”.

“Me di cuenta de que lo mejor no fue cruzar la línea que decidió el título, sino todas las carreras que me llevaron hasta ese momento. Nunca es una sola carrera la que importa. Lo que cuenta es el conjunto de todas las carreras que disputamos. Cada una de ellas nos moldea”.

“Y, con todo lo que está por venir en las próximas semanas, estoy seguro de que pronto sentirás el deseo de volver a competir. Porque, en el gran panorama, siempre queda una carrera más por ganar”.

Vettel finalizó con un consejo para Antonelli, que en esencia, se tradujo en recomendarle que mantenga su personalidad y su perspectiva de ver las cosas.