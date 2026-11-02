¿Por qué no jugó Cristiano Ronaldo? Al Nassr explica su ausencia ante Pakhtakor

Cristiano Ronaldo fue una de las grandes ausencias del Al Nassr para su compromiso ante el Pakhtakor de Uzbekistán, correspondiente a la Champions League de Asia. El delantero portugués no apareció en la convocatoria para el encuentro de este lunes 2 de noviembre, una decisión que generó dudas debido al clima de tensión e incertidumbre que se vive en la región.

La ausencia de CR7 se produjo en medio de las preocupaciones por la seguridad en algunos países de Medio Oriente y las complicaciones que han afectado el desarrollo de las competiciones asiáticas. Sin embargo, el motivo de su baja fue explicado por el propio entrenador del conjunto saudí.

Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, confirmó que decidió darle descanso al portugués, así como a Kingsley Coman y Mohamed Simakan, debido a la carga de partidos y los constantes desplazamientos que ha tenido el equipo.

He decidido dar descanso a Ronaldo, Coman y Simakan, dada la acumulación de partidos y la frecuencia de los viajes", explicó el estratega.

De esta manera, la ausencia de Cristiano Ronaldo ante Pakhtakor respondió a una decisión deportiva y de gestión de cargas, aunque ocurrió en un contexto de preocupación por la situación de seguridad en la región.

La tensión en Asia también preocupa al futbol

La situación regional ha comenzado a tener repercusiones en las competiciones de futbol. De hecho, el calendario de la Champions League de Asia ya sufrió modificaciones después de que el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos no viajara a Riad para disputar su compromiso frente al Al Nassr, lo que provocó el aplazamiento del encuentro.

Además, el partido anterior del conjunto saudí como local en el torneo continental, disputado el 12 de octubre, tuvo que retrasar su inicio una hora después de reportes sobre posibles ataques con misiles en la región.

Este escenario ha generado incertidumbre sobre la organización de próximos compromisos internacionales, incluida la Copa Asiática 2027, que está programada para disputarse en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de los mil goles

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo continúa persiguiendo uno de los objetivos más importantes de su carrera: alcanzar los mil goles oficiales.

El atacante portugués llega a esta ausencia después de firmar un espectacular triplete frente al Al-Kholood en la Saudi Pro League, resultado que le permitió alcanzar las 985 anotaciones oficiales como profesional.

De esta manera, CR7 se encuentra a solamente 15 goles de alcanzar una cifra histórica en el futbol mundial, aunque tendrá que esperar para volver a la actividad con el Al Nassr y continuar su camino hacia los mil tantos.