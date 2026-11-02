Gilberto Mora se hizo presente en el Gran Premio de México 2026 junto a Checo Pérez

Gilberto Mora aprovechó su día de descanso para cambiar las canchas de futbol por la velocidad de la Fórmula 1. El joven mediocampista de los Xolos de Tijuana sorprendió a los aficionados al asistir al Gran Premio de México 2026, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde tuvo la oportunidad de disfrutar de cerca la máxima categoría del automovilismo.

El futbolista mexicano acudió al evento después de disputar un compromiso con su equipo frente a Rayados de Monterrey y aprovechó el tiempo libre para recorrer distintas zonas del paddock y vivir el ambiente de una de las competencias deportivas más importantes del país.

Aunque Mora apareció con una gorra de la escudería Audi Revolut, su visita tenía un objetivo especial: mostrar su apoyo al piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien regresó a competir ante su afición en el Gran Premio de casa con Cadillac.

Gilberto Mora acompañó a Checo Pérez en un GP especial

La presencia de Gilberto Mora en el Gran Premio de México coincidió con una fecha significativa para Checo Pérez, quien celebró sus 300 Grandes Premios disputados en la máxima categoría del automovilismo.

El piloto mexicano vivió un fin de semana especial al reencontrarse con la afición nacional en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora como integrante de Cadillac. Como parte de la celebración, recibió un homenaje acompañado por cientos de oficiales de pista.

La visita del futbolista de Xolos también reflejó el interés que despierta Checo entre las figuras del deporte mexicano, quienes no quisieron perderse la oportunidad de acompañarlo en una edición especial de la carrera.

¿Qué otras figuras asistieron al Gran Premio de México 2026?

Gilberto Mora no fue la única personalidad del deporte que se dio cita en el circuito capitalino. El GP de México 2026 también contó con la presencia de reconocidas figuras como Jorge Campos, Diego Reyes, Jonathan dos Santos, Osmar Olvera y Rafael Márquez.

De esta manera, el evento volvió a reunir a representantes de distintas disciplinas deportivas y del entretenimiento, demostrando el alcance de la Fórmula 1 en México y el respaldo que recibe Checo Pérez por parte de los aficionados y las figuras públicas.