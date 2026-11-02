Santiago Giménez presume su amor por Boca Juniors y celebra el triunfo ante River Plate

Santiago Giménez no pierde oportunidad de demostrar su afición por Boca Juniors. El delantero mexicano aprovechó su día libre después de la victoria del Porto ante Estoril en la Liga de Portugal para disfrutar del Superclásico argentino entre el conjunto Xeneize y River Plate.

A través de sus redes sociales, el atacante compartió una fotografía junto a sus compañeros del Porto, Nehuén Pérez y Alan Varela, ambos argentinos, mientras seguían las acciones del esperado enfrentamiento.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la vestimenta del delantero mexicano, quien apareció en la imagen con una chamarra de Boca Juniors, dejando claro de qué lado estaba su apoyo en uno de los partidos más importantes del futbol argentino.

Santiago Giménez apoyó a Boca Juniors en el Clasico de Argentina Instagram: sant.gimenez

Santiago Giménez celebra el triunfo de Boca Juniors ante River Plate

La afición de Giménez por el conjunto Xeneize no quedó solamente en la fotografía. El mexicano también compartió una segunda imagen en la que mostró el resultado del Superclásico argentino, que terminó con una victoria de Boca Juniors por 1-0 sobre River Plate.

De esta manera, el atacante del Porto celebró a la distancia el triunfo de uno de los equipos que más admira, incluso mientras disfruta de su etapa en el futbol europeo.

El "Bebote" mostró el resultado ganador de Boca Juniors Instagram: sant.gimenez

¿Por qué Santiago Giménez es aficionado de Boca Juniors?

El cariño de Santiago Giménez por Boca Juniors tiene una explicación familiar. Su padre, Christian 'Chaco' Giménez, defendió los colores del conjunto argentino durante su carrera como futbolista, una etapa que influyó en la afición del delantero mexicano.

El propio Santiago nunca ha ocultado su simpatía por el equipo Xeneize e incluso ha manifestado que le gustaría jugar algún día en el futbol argentino y vestir la camiseta de Boca Juniors.

Por ahora, el delantero continúa su camino en Europa con el Porto, pero su reciente publicación volvió a demostrar que su corazón también está del lado azul y oro.