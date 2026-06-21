Scaloni evita hablar sobre Messi tras los rumores sobre la salud de su padre

Pocos entendían las lágrimas de Lionel Messi tras el triunfo 3-0 sobre Argelia. Después se dio a conocer que su padre Jorge Messi tenía algunos problemas de salud.

La desinformación terminó incluso en la falsa noticia de su muerte. Por eso, la primera pregunta en la conferencia previa al duelo ante Austria fue sobre el estado anímico del capitán. Al estratega de la Albiceleste, Lionel Scaloni, no le agradó demasiado.

“¿Había que arrancar con eso? Estamos bien, estamos bien para afrontar el partido de mañana”, respondió Scaloni.

El técnico campeón del mundo evitó profundizar en el tema, aunque dejó claro que Messi cuenta con el respaldo de todo el grupo.

“Creemos firmemente que el grupo saca adelante las situaciones tanto buenas como malas. Al lado de un amigo siempre es mejor vivir situaciones, compartirlas. Eso es lo que todos sentimos. Él también lo siente. No prefiero agregar más sobre este tema”, señaló.

Más adelante, fue consultado sobre el cumpleaños número 39 de Messi, que celebrará el próximo 24 de junio. “Le deseo que sea feliz, es lo que queremos todos”, respondió Scaloni con una sonrisa.