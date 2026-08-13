¿Jugar de local es una ventaja? Liga MX solo cedió un punto en sus estadios durante la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 introdujo una modificación en su sede de partidos al llevar por primera vez encuentros a estadios de la Liga MX. América y Tigres recibieron un partido como locales durante la fase inicial, mientras que Toluca disputó dos encuentros en el Estadio Nemesio Diez.

En total, fueron cuatro partidos del torneo binacional jugados en territorio mexicano, con 12 puntos posibles en disputa. Los equipos de la Liga MX consiguieron 11 de esos 12 puntos, mientras que los clubes de la MLS solo pudieron rescatar uno.

El América Vs San Diego en el Estadio Banorte fue el partido con más asistencia en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Mexsport

Liga MX suma 11 de 12 puntos en sus estadios

El primer partido de la Leagues Cup disputado en un estadio mexicano fue el enfrentamiento entre Toluca y Seattle Sounders. Los Diablos recibieron al conjunto estadounidense en el Estadio Nemesio Diez durante la primera jornada y consiguieron una victoria contundente por 3-0.

También en la primera jornada, América recibió a San Diego FC en el Estadio Banorte. Las Águilas volvieron a quedarse con los tres puntos al imponerse por 3-1, con lo que los equipos mexicanos habían conseguido seis de los seis puntos disputados en sus estadios.

La tercera fecha tuvo el único resultado que evitó que la Liga MX consiguiera una cosecha perfecta. Vancouver Whitecaps visitó el Estadio Universitario para enfrentar a Tigres y el partido terminó 1-1 después de los 90 minutos.

El empate llevó el encuentro a la tanda de penales, donde Tigres se impuso 5-4. De acuerdo con el sistema de puntuación de la Leagues Cup, el equipo felino obtuvo un punto adicional por ganar la definición, mientras que Vancouver se quedó con una unidad.

El último de los cuatro partidos se disputó nuevamente en el Estadio Nemesio Diez. Toluca recibió a Dallas FC y volvió a conseguir una victoria ante un representante de la MLS, esta vez por marcador de 3-1.

De esta manera, los equipos de la Liga MX terminaron con tres victorias y un empate en los cuatro partidos disputados en sus estadios.

Tigres recibió a Whitecaps en el Estadio Universitario. MexSport

Los equipos de la MLS no ganaron en México

El balance de los cuatro partidos también deja una diferencia importante en los goles. Los equipos mexicanos marcaron 10 tantos y únicamente recibieron tres en los encuentros disputados como locales.

La estadística cobra relevancia al considerar que los tres campeones de las ediciones oficiales anteriores de la Leagues Cup han sido equipos de la MLS: Inter de Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders.

En esta edición, la localía en territorio mexicano ha ofrecido un escenario diferente para los clubes de la Liga MX, que hasta ahora no han perdido un partido en sus estadios y únicamente dejaron escapar un punto de los 12 disponibles.

Toluca podría tener más partidos como local. Mexsport

¿Qué equipos podrían recibir partidos en las siguientes rondas?

La posibilidad de que los equipos mexicanos vuelvan a jugar como locales también se mantiene para las siguientes rondas del torneo.

Reportes de medios de comunicación señalan que América y Toluca podrían recibir partidos de cuartos de final, aunque los Diablos tendrían ventaja para disputar el encuentro en el Estadio Nemesio Diez.

De acuerdo con el reporte de León Lecanda, Rayados también podría recibir un partido en caso de avanzar a la siguiente ronda. Tigres y Pachuca, por su parte, también habrían tenido la posibilidad de disputar un encuentro como locales, pero ambos quedaron eliminados del torneo.

Así, después de los cuatro partidos que se jugaron en estadios de la Liga MX durante la primera fase, los resultados dejan un balance favorable para los equipos mexicanos: tres victorias, un empate y ningún partido perdido. La localía, al menos en esta edición, ha representado una ventaja para los clubes de la Liga MX.