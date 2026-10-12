Salomón Rondón, al acecho de marca de goleo de 'Tito' Villa en 2009

Salomón Rondón no deja de hacer goles en el Apertura 2026. Luego de 11 Jornadas, el delantero de Pachuca lleva 12 tantos, colocándose como líder de la tabla de goleo. Con su cuota, el atacante venezolano no solamente está cerca de su segundo título de goleo en México, sino que también busca igualar una marca que ningún futbolista ha alcanzado en Liga MX desde 2009.

Desde 2009, ningún campeón de goleo ha llegado a los 15 goles en la campaña regular. La última vez que un atacante llegó a esta cifra fue en el Apertura 2009. En aquel torneo, Emanuel Villa con Cruz Azul no solamente alcanzó ese número, sino que lo superó y anotó 17 dianas a lo largo de las 17 Fechas. A partir de ahí, ningún delantero ha alcanzado tal cantidad de anotaciones.

Tito Villa, último en llegar a 15 goles MEXSPORT

Desde ese Apertura 2009 a la fecha han pasado 32 torneos completos dentro del futbol mexicano. Durante este lapso, ha habido grandes delanteros como André Pierre Gignac, Enner Valencia, Mauro Boselli, Nicolás Ibáñez y más. Cada uno se ha consagrado como campeón de goleo, pero ninguno ha alcanzado los 15 goles en la temporada regular.

En múltiples ocasiones ha habido futbolistas que se quedaron a un gol de llegar a esta cifra. En el Apertura 2010, Christian Benítez fue campeón de goleo con Santos tras anotar 14 goles. En el Clausura 2012, ya con América, ‘Chucho’ también fue líder goleador junto con Iván Alonso de Toluca, pero ambos se quedaron a tan solo una diana de llegar a la barrera de los 15.

Tras este doble empate con 14 goles, tuvieron que pasar seis años para que un líder goleador llegara a esta cifra; en el Clausura 2018, Djaniny Tavares con Santos fue quien lo logró. Posteriormente, en el Apertura 2018 lo hizo André Pierre Gignac con Tigres y en el Clausura 2019 fue Ángel Mena con León; sin embargo, ninguno de los tres pudo llegar a los 15 tantos.

Andre-Pierre Gignac nunca llegó a 15 goles MEXSPORT

Tras esta seguidilla de torneos, ningún otro delantero llegó a los 14 tantos hasta el Clausura 2023 cuando Henry Martín lo hizo con América. Desde ese entonces, ningún futbolista ha llegado a esa cifra y mucho menos a los 15. Por lo tanto, de seguir con este ritmo goleador, Salomón Rondon podría ser el primer delantero desde 2009 en anotar 15 tantos o más en la temporada regular del certamen mexicano.

En lo que va del Apertura 2026, el atacante de Pachuca tiene 12 goles en once partidos. Sus tantos se reparten ante Puebla, Tijuana, Necaxa y Pumas, rivales a los que les anotó doblete. Por otro lado, a Querétaro, Chivas, Juárez y Atlante les hizo uno. Así, el artillero sudamericano ha marcado en ocho de los 11 encuentros que su equipo ha disputado en el AP26.

Salomón Rondón, delantero de Pachuca MEXSPORT

Para llegar a los 15, Salomón tiene que anotar tres goles en lo que resta del Apertura 2026. A Pachuca le quedan seis partidos de temporada regular, los cuales son ante Rayados, Cruz Azul, América, Tigres, Atlas y Toluca.