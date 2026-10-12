André Jardine manda emotiva felicitación al América por su 110 aniversario

Este 12 de octubre de 2026, América cumple 110 años de historia y André Jardine envió un emotivo mensaje al conjunto azulcrema, mismo en el que obtuvo 6 títulos, entre ellos, tres de Liga MX luego de imponerse a Tigres, Cruz Azul y Monterrey.

A unos meses de haber abandonado el timón azulcrema para emprender una nueva aventura en el Golfo Pérsico con el UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, André Jardine envió un caluroso mensaje hacia el 16 veces campeón del futbol mexicano, externando el orgullo que representa el haber sido parte del banquillo de Coapa:

“Feliz cumple @clubamerica, fue y siempre será un honor dirigir a este equipo. Gracias por cada momento, por cada título y por esta afición que lo da todo”.

La puerta está abierta para una nueva etapa de André Jardine con América, mientras tanto, el Director Técnico brasileño fue contundente y aseguró que hasta que el momento llegue, se mantendrá como un aficionado más de quienes hoy son comandados por Guillermo Almada:

“El Club América es historia viva. Hoy celebro junto a ustedes y siempre estaré en la torcida. ¡Vamos, Águilas!”

América respondió a la publicación del mandamás sudamericano y –en el mismo tenor- agradeció cada una de las seis conquistas que hoy lucen en las vitrinas de Coapa:

“Gracias por ser parte de nuestra historia y legado, André”.

Con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, André Jardine mantiene al Shabab Al-Ahli FC como tercero de la Liga de Emiratos Árabes Unidos, además de buscar su segundo triunfo en la Champions de Asia cuando se mida al Ittihad FC de Arabia Saudita este miércoles 13 de octubre en el King Abdullah Sports City de Yeda.

BFG