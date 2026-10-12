Milito, en problemas: Chivas tendrá 7 bajas contra Tigres por lesiones y expulsión

A pesar de no conseguir la victoria en sus últimos tres compromisos (dos empates y una derrota), las Chivas se mantienen firmes en el cuarto lugar de la tabla general.

Sin embargo, Gabriel Milito enfrenta otro problema que complica el cierre de la fase regular: las lesiones, que han diezmado la plantilla y amenazan con afectar el rendimiento del Rebaño en la recta final del torneo.

Diego Campillo no pudo completar el Clásico Tapatío y enciende las alarmas en Chivas MEXSPORT

Chivas batalla fuerte con las lesiones de cara a Liguilla

Este Apertura 2026, Chivas ha sufrido de manera constante con las lesiones. Primero se ausentaron José Castillo y Miguel Gómez por molestias musculares; sin embargo, conforme avanzó el calendario, la lista se ha ido engrosando hasta dejar al equipo en una situación delicada de cara a la Jornada 12.

Ahora, el plantel dirigido por Milito cuenta con seis jugadores lesionados: además de Castillo y Gómez, se suman Bryan González (lesión muscular), Diego Campillo (molestia en el quinto metatarsiano del pie derecho, aunque se descartó fractura), Miguel Tapias y Luis Romo (lesión en el bíceps femoral).

A estas ausencias se agrega la baja por expulsión de Kevin Castañeda, quien recibió la segunda amarilla en el tiempo agregado del partido contra Atlas y cumplirá suspensión, elevando a siete el número de bajas para recibir a Tigres en el Estadio Akron.

Esta acumulación de ausencias, especialmente en la zona defensiva y el mediocampo, obliga a Milito a improvisar y confiar en jugadores que han tenido menos minutos, justo cuando el equipo busca recuperar el ritmo y consolidar su posición entre los primeros de la clasificación.

Chivas necesita ganar a Tigres para romper la mala racha

Para la siguiente fecha, Chivas recibirá a Tigres el sábado 17 de octubre en el Estadio Akron, en un duelo de la Jornada 12 donde el Rebaño necesita con urgencia los tres puntos para romper una racha de tres partidos sin ganar y mantenerse sólido en la parte alta de la tabla.

Los Felinos también llegan con necesidad de sumar: tras vencer 3-2 a Toluca, se ubican en el puesto 13 con 13 puntos y buscan acercarse a la zona de Liguilla.

Por lo que el partido promete ser exigente para ambos equipos, con Chivas como local pero mermado por las siete bajas y Tigres motivado por su reciente resultado y la urgencia de sumar.