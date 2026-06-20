¡Humillante 6-0! El colapso total de Aryna Sabalenka en Berlín ante una implacable Jessica Pegula

El fantasma de la superficie de césped volvió a acechar a la número uno del planeta. En un partido que desnudó nuevamente sus dificultades para mantener la estabilidad emocional en los momentos de máxima presión, Aryna Sabalenka sufrió un nuevo colapso en su carrera al caer eliminada en las semifinales del WTA 500 de Berlín ante la estadounidense Jessica Pegula, número 4 del ranking WTA, con un contundente marcador de 6-4, 6-7(4) y 6-0.

El enfrentamiento, disputado en el Estadio Steffi Graf, duró dos horas y trece minutos, tiempo en el que quedó de manifiesto el contraste de estilos. Mientras Jessica Pegula apostó por una consistencia defensiva implacable, la bielorrusa fue víctima de sus propios errores no forzados debido a su incapacidad para sostener la concentración. El tercer set fue un auténtico derrumbe para Aryna Sabalenka, quien ganó apenas 13 de 42 puntos, entregando el parcial por un humillante 6-0.

El dolor de cabeza de Sabalenka en el césped

La fragilidad de la líder del circuito profesional sobre esta superficie no es nueva. Aryna Sabalenka nunca ha podido conquistar un título sobre hierba en su trayectoria y esta derrota constituye su tercera eliminación en las semifinales del torneo de Berlín en un total de cinco participaciones.

Por el contrario, la norteamericana consolidó su supremacía en este tipo de canchas, sumando apenas su cuarta victoria en 13 duelos directos contra la europea. Jessica Pegula, quien llegaba con confianza tras vencer a Madison Keys en cuartos de final por 7-6(5) y 7-6(8), reveló su fórmula mental para dominar una superficie tan compleja.

A veces en hierba no estoy realmente apuntando. Simplemente va a donde quiere ir. Creo que a veces cuando piensas de más y tratas de apuntar mucho, la hierba puede jugarte en contra y pierdes el control de la pelota", declaró Jessica Pegula, tenista profesional de la WTA, tras avanzar a la última ronda del torneo alemán.

La estadunidense Jessica Pegula fue campeona del torneo de Berlín en 2024. AFP

La norteamericana busca revalidar sus credenciales en la superficie, donde presume un palmarés destacado:

Campeona de Berlín : Monarca tras coronarse en la edición 2024 .

: Monarca tras coronarse en la edición . Éxito en Bad Homburg : Ganadora del Bad Homburg Open 2025 .

: Ganadora del . Final de temporada: El partido del domingo representará su tercera final del año en el circuito.

Linda Noskova será la rival por el título

En la otra llave de la antesala por el campeonato, la checa Linda Noskova (13 del mundo) despachó sin complicaciones a la filipina Alexandra Eala (35) con un contundente 6-2 y 6-4 en apenas 69 minutos de juego. El dominio de la jugadora de 21 años fue evidente desde el saque, al registrar una efectividad del 81.8% en sus primeros servicios (27 de 33), frente al endeble 52% de su rival.

Para Linda Noskova, el duelo dominical significará la primera final sobre hierba de su carrera profesional, teniendo la encomienda de frenar el paso de una motivada norteamericana que supo cómo hacer tropezar a la mejor del mundo.