¡Sinfonía de sorpresas! Nikola Bartunkova elimina a la favorita Aryna Sabalenka en Pekín

La bielorrusa Aryna Sabalenka sufrió un nuevo e inesperado revés en su complicada temporada al quedar eliminada en la tercera ronda del Abierto de China. La actual número dos del mundo cayó en sets corridos por 6-4 y 6-3 ante la checa , número 34 del ranking de la WTA, en un encuentro que se resolvió en poco más de una hora y media de juego en la pista Diamond.

Con este resultado, el torneo de categoría WTA-1000 se queda sin sus dos máximas sembradas en la primera semana de competencia. La eliminación de Sabalenka se suma a la de la flamante número uno del mundo, Elena Rybakina, quien se despidió del certamen asiático apenas el sábado.El bache de Sabalenka en el circuito WTA

La derrota agrava un año sumamente difícil para Sabalenka. Tras haber cedido la primera posición del circuito femenino ante Rybakina, la jugadora de 28 años cerró una temporada en blanco dentro de los cuatro torneos de Grand Slam. Su frustración más reciente ocurrió el mes pasado en el US Open, donde Rybakina le negó la oportunidad de conseguir el tricampeonato en Nueva York.

Aryna Sabalenka volvió a estrellarse en el torneo de China. Reuters

Los factores claves de la derrota de Sabalenka en Pekín

Durante el partido en Pekín, la ganadora de cuatro Grand Slams volvió a exhibir los problemas de consistencia que han marcado sus últimas actuaciones:

Inactividad en quiebres: Salalenka desperdició cinco oportunidades de quiebre cruciales en el primer set, lo que permitió a la checatomar confianza.

desperdició cinco oportunidades de quiebre cruciales en el primer set, lo que permitió a la checatomar confianza. Dominio en los detalles: Bartunkova estuvo impecable en la defensa y sumamente efectiva con sus tiros profundos.

Bartunkova estuvo impecable en la defensa y sumamente efectiva con sus tiros profundos. La maldición de la capital china: Esta derrota prolonga la racha negativa de la bielorrusa en Pekín, un torneo donde históricamente nunca ha logrado superar la barrera de los cuartos de final.

Tras la victoria, una calmada Bartunkova expresó su felicidad por vencer a una leyenda del tenis, destacando que su estrategia se centró en mantener la concentración interna. El torneo de Pekín registra un hecho inédito en una década: Es la primera vez desde 2015 en que las dos principales sembradas caen antes de los octavos de final en este torneo.

En la siguiente ronda, la tenista checa se medirá ante la austriaca Sinja Kraus, de 24 años, quien avanzó tras superar a Dayana Yastremska. Por su parte, Sabalenka deberá replantear el cierre de su calendario para intentar recuperar el terreno perdido en el circuito de la WTA.