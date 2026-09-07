¡Rybakina arrasa y huele el N°1 del mundo! Ya está en Cuartos de US Open

La kazaja número 2 del mundo, Elena Rybakina, se impuso con contundencia a la japonesa Naomi Osaka (13) por 6-1 y 6-4 en los Octavos de Final del US Open.

En apenas 66 minutos, Rybakina dominó con su potente servicio (7 aces), una primera pelota demoledora y un juego de fondo agresivo que dejó sin respuestas a la dos veces campeona de Flushing Meadows.

Rybakina avanzó a Cuartos de US Open, donde se enfrentará a Zheng REUTERS

Osaka apenas pudo convertir puntos de quiebre y cometió numerosos errores no forzados, mientras la kazaja controló el ritmo desde el primer game y cerró el partido con autoridad.

De esta forma, Rybakina avanza a los Cuartos de Final por primera vez en su carrera en el US Open, superando sus mejores registros en Nueva York.

Rybakina, recuperada de una molestia en el talón que la obligó a retirarse en Cincinnati, mostró gran movilidad y precisión, consolidándose como una de las grandes favoritas al título.

Rybakina, en plan grande: la oportunidad histórica de ser número 1

Rybakina llega a los Cuartos de Final en un momento de excelente forma y con un objetivo histórico al alcance de la mano. Su rival será la china Zheng Qinwen, quien protagonizó una de las sorpresas del torneo al remontar un 0-5 en el primer set y vencer a Iga Swiatek por 7-5 y 6-3.

El enfrentamiento entre la potente derecha de Rybakina y el sólido juego de Zheng promete ser uno de los atractivos de la semana en Flushing Meadows.

Un triunfo de Rybakina ante Zheng la clasificaría a las Semifinales y, le garantizaría el número 1 del mundo por primera vez en su carrera, independientemente de lo que haga Aryna Sabalenka (actual número 1 y defensora del título).

Con su nivel actual, Rybakina tiene todas las herramientas para dar ese salto histórico y seguir soñando con el título en Nueva York.