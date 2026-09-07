¿Quién se quedará con el León? Jesús Martínez habló sobre la venta del club

Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, confirmó que trabaja en la venta del control del Club León, operación que actualmente negocia con diferentes fondos de inversión.

El empresario explicó que el proceso responde a las reglas relacionadas con la multipropiedad en el futbol mexicano y no a una falta de interés en el conjunto esmeralda, al que considera una de las principales propiedades de Grupo Pachuca.

Estoy en un proceso de venta de un porcentaje de Club León, que he estado muy metido en ese aspecto con varios fondos de inversión”, señaló Martínez Patiño.

Jesús Martínez seguirá como accionista del León

Aunque la mayoría del control del Club León cambiará de manos, Martínez Patiño aseguró que su familia no se desvinculará completamente de la institución.

Pues su hijo, Jesús Martínez Murguía, permanecerán dentro de la estructura del club como accionista, por lo que su relación con el equipo continuará pese a la venta del control.

A raíz de ahí me están obligando a vender el control del equipo, se va a vender el control pero va a seguir Jesús dentro de los accionistas y va a seguir dentro de la estructura del Club León”, declaró.

De esta manera, la operación contempla un cambio en el control del equipo, pero no la salida total de la familia Martínez de la institución.

¿Por qué Grupo Pachuca venderá el Club León?

La venta está relacionada con las disposiciones sobre multipropiedad en el futbol mexicano, que obligan a Grupo Pachuca a modificar su estructura de propiedad sobre sus clubes.

Martínez Patiño no detalló qué fondo de inversión podría adquirir el control del León ni cuándo se concretaría la operación, por lo que las negociaciones todavía se encuentran en proceso.

El empresario dejó claro que la decisión no representa un desinterés por el conjunto esmeralda, sino una medida necesaria ante las reglas que existen en el futbol mexicano.

Grupo Pachuca y los títulos del León

Martínez Patiño también recordó la evolución que tuvo el Club León desde que Grupo Pachuca adquirió al equipo, cuando todavía competía en el Ascenso.

Durante la gestión del grupo, los esmeraldas consiguieron regresar a la máxima categoría y posteriormente construyeron una etapa de éxitos que los convirtió en uno de los clubes destacados del futbol mexicano.

El León conquistó tres títulos de Liga MX, además de la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup.

Ahora, el equipo se encuentra ante un nuevo escenario: Grupo Pachuca prepara la venta de su control, mientras Jesús Martínez continuará vinculado a la institución como accionista.