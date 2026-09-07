MLB señala abuso de poder de un umpire tras polémica con novato de Cardinals

A Hancel Rincón le faltaban unas horas para entender realmente lo que significa debutar en las Grandes Ligas. Era su primera noche en el Big Show, tenía 24 años, estaba en la sexta entrada y enfrentaba una situación que cualquier pitcher novato recordaría durante años. Pero, en medio de todo eso, el dominicano terminó protagonizando una polémica por algo que no tenía relación con una recta, un slider o una decisión de juego.

Su gorra. El umpire Doug Eddings decidió que la forma en la que Rincon llevaba la gorra debía corregirse. No violaba una regla específica.

Simplemente porque el veterano umpire consideró que debía enderezarla.

La escena escaló hasta convertirse en una de las historias más comentadas del fin de semana en el beisbol y terminó con una conclusión incómoda para Eddings. MLB consideró que su intervención fue excesiva y le comunicó que había actuado de manera inapropiada, de acuerdo con un reporte de Ken Rosenthal para The Athletic.

La liga, en otras palabras, tuvo que recordarle a uno de sus umpires que tener autoridad no significa que pueda utilizarla para regular aquello que las reglas ni siquiera prohíben.

¿Cómo sucedió la situación?

El viernes, durante el debut de Rincon con Cardinals de San Luis, Eddings le indicó al receptor novato Leo Bernal que le transmitiera al pitcher la orden de acomodarse la gorra.

El problema es que el propio Eddings reconoció después que no existe una regla que obligue a un jugador a utilizar la gorra de una determinada manera.

El umpire explicó posteriormente que su decisión surgió después de que, según su versión, un bateador de Rockies cuestionara si Rincon podía utilizar la gorra ladeada. Sin embargo, una persona perteneciente a la organización de Colorado negó que alguno de los bateadores hubiera hecho ese comentario.

La discusión ya no era solamente sobre una gorra. Era sobre el uso de la autoridad.

Los umpires tienen margen para intervenir cuando consideran que una acción puede convertirse en una distracción para el rival. Esa discrecionalidad forma parte del juego. Pero, de acuerdo con personas informadas sobre el caso, MLB consideró que Eddings llevó esa facultad demasiado lejos.

El resultado inmediato fue la expulsión del manager de Cardinals, Oli Marmol, quien protestó una decisión que consideró innecesaria y extrema.

Lo que debió ser una noche dedicada al debut de un joven pitcher dominicano terminó convertida en un debate sobre los límites del poder de un umpire.

¿Qué pasó al otro día?

Antes del juego del sábado, Eddings se acercó a Rincon mientras los relevistas de Cardinals se dirigían al bullpen. El pitcher entendió que aquella conversación era una disculpa por lo ocurrido la noche anterior.

Y, de acuerdo con un portavoz de MLB, eso fue exactamente lo que pareció.

El gesto de disculpa de Doug el sábado en el campo habla por sí solo”, señaló la liga por medio de un portavoz a The Athletic.

Rincon, cuya lengua materna es el español, reconoció que no comprendió completamente la conversación porque Eddings habló con él sin intérprete. Sin embargo, alcanzó a entender lo suficiente.

Entendí un par de palabras y parecía que se disculpaba por lo que pasó anoche”, explicó el pitcher. “También me deseó buena suerte en el resto de mi carrera”.

La respuesta de los peloteros de Cardinals

Varios jugadores salieron al campo el sábado utilizando la gorra ladeada, una protesta silenciosa pero perfectamente comprensible. Marmol también conversó con Eddings antes del encuentro, al igual que el manager de Rockies, Warren Schaeffer.

Rincon también volvió a utilizar la gorra ladeada.

Permitió cuatro carreras y dos hits en poco más de una entrada, pero pudo lanzar como quiso. La gorra seguía en el mismo lugar. El umpire, en cambio, había aprendido que una decisión aparentemente pequeña puede terminar bajo el escrutinio de toda la liga.