Atlas negocia con Boca Juniors por Kevin Zenón para reforzar su ataque

Atlas ha movido sus piezas para terminar de reforzar su plantilla en el presente Apertura 2026 y uno de sus principales objetivos es el argentino Kevin Zenón, futbolista de Boca Juniors por el que el conjunto rojinegro ya habría iniciado negociaciones.

El interés del Atlas por Zenón fue confirmado por el entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, quien reconoció que existe una conversación entre ambos clubes. Por ahora, no hay un acuerdo cerrado, por lo que el futuro del extremo argentino continúa en el aire.

Hay una negociación. He sido claro desde hace mucho tiempo con Kevin, y Kevin también, y mientras el club no me diga lo contrario, lo utilizaré”, declaró Arruabarrena.

Atlas busca fichar a Kevin Zenón

El conjunto rojinegro analiza las condiciones para concretar la incorporación de Zenón, quien se ha convertido en uno de sus principales objetivos para fortalecer el ataque durante el Apertura 2026.

El futbolista argentino se desempeña principalmente como extremo y destaca por su capacidad para generar peligro por las bandas y participar en las jugadas ofensivas.

Su posible llegada representaría una incorporación importante para Atlas, que busca ampliar sus opciones en ataque y darle mayor profundidad a su plantilla.

Boca Juniors todavía no cierra la puerta a Zenón

Aunque las negociaciones entre Atlas y Boca Juniors están en marcha, la operación todavía no está concretada.

Arruabarrena dejó claro que, mientras la directiva de Boca no le comunique lo contrario, continuará utilizando al futbolista. Esto abre la posibilidad de que Zenón siga teniendo participación con el equipo argentino mientras ambos clubes intentan llegar a un acuerdo.

El desenlace dependerá de las condiciones que establezcan Atlas y Boca Juniors para cerrar el posible traspaso.

Kevin Zenón, en la mira de la Liga MX

La posibilidad de que Zenón llegue a la Liga MX representa uno de los movimientos que Atlas analiza para fortalecer su plantilla de cara a lo que resta del torneo.

Por ahora, el argentino continúa perteneciendo a Boca Juniors, pero las conversaciones con el club mexicano podrían generar novedades en los próximos días.

Si Atlas consigue llegar a un acuerdo con Boca, Kevin Zenón se convertiría en uno de los refuerzos más importantes del conjunto rojinegro para el peresente Apertura 2026.