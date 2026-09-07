El Olympiacos recibe este martes al Volos NFC en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa de Grecia, en un duelo que llega marcado por el reciente empate 1-1 en la Superliga y, sobre todo, por la grave lesión de Ayoub El Kaabi.

El conjunto de José Luis Mendilibar, busca reafirmar su dominio en casa y avanzar con paso firme en el torneo doméstico tras imponerse 4-0 a AEL Larissa en la primera fecha, partido en el que el mexicano Armando González dejó su sello con gol y asistencia.

El Volos llega con el impulso de haber sacado un punto al favorito el sábado pasado en el Panthessaliko, aunque su rendimiento general en la Superliga sigue siendo irregular.

Armando "La Hormiga" González recibe otra oportunidad, al ser convocado por el Olympiacos para la Superliga de Grecia de la jornada 3 Foto tomado de Instagram olympiacosfc

La gran noticia para la afición mexicana es la posible primera titularidad de Armando González con la camiseta rojiblanca. La fractura de tibia y peroné de El Kaabi, lo deja fuera por un periodo prolongado y abre de par en par la puerta al exChivas, que ya había entrado de cambio en aquel partido y viene de una actuación destacada en Copa.

Con Yaremchuk y otros delanteros aún sin consolidarse del todo, Mendilibar podría confiar en la ‘Hormiga’ como punta de lanza desde el inicio.

¿Cuándo pasan el Olympiacos vs Volos?

Partido: Olympiacos vs Volos NFC (Copa de Grecia)

Partido: Olympiacos vs Volos NFC (Copa de Grecia) Estadio: Georgios Karaiskakis (El Pireo)

Día: Martes 8 de septiembre de 2026

Hora: 12:45 h (tiempo del centro de México)

Transmisión del Olympiacos vs Volos de la Copa de Grecia

Transmisión en México: Claro Sports.

Historial de enfrentamientos entre Olympiacos y Volos