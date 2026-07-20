¡Rompe el silencio! Ex de Cruz Azul destaca a Rotondi y manda a Erik Lira a Europa

Augusto Lotti, exdelantero de Cruz Azul, salió en defensa de su compatriota Rodolfo Rotondi y aseguró que el futbolista argentino merecía vivir el momento que actualmente disfruta con La Máquina, después de conquistar el décimo título de Liga MX del conjunto celeste.

En entrevista para el sitio Vamos Azul, Lotti recordó la cercanía que tuvo con Rotondi durante su etapa en Cruz Azul y destacó la calidad humana del extremo argentino, quien en los últimos torneos fue señalado por algunos aficionados debido a errores puntuales en momentos importantes.

Rodo me recibió de la mejor forma cuando llegué; es un fenómeno, lo quiero un montón y nos hicimos muy amigos. Tuvo mala suerte en la Final contra América con ese penal dudoso que podían cobrar o no, y después en la Semifinal perdió una pelota a mitad de cancha que tampoco fue toda su culpa, pero lo agarraron un poco de punto”, mencionó Lotti.

El exjugador celeste consideró que las críticas hacia Rotondi fueron excesivas y recordó que en el futbol los errores forman parte del juego, especialmente para los jugadores extranjeros, quienes suelen tener una mayor presión en la Liga MX.

Era muy injusto que por dos pequeñeces se manchara todo lo bueno que venía haciendo. Afortunadamente se le dio salir campeón y convertir un gol; me dio una alegría enorme por él, porque lo trabajó y se lo merecía”, agregó.

Lotti destaca liderazgo de Erik Lira en Cruz Azul

Además de hablar sobre Rotondi, Augusto Lotti también reconoció el crecimiento de Erik Lira, a quien considera un futbolista con características de líder desde sus primeros años.

El argentino señaló que el mediocampista mexicano tenía condiciones para convertirse en un referente de Cruz Azul y destacó su consolidación tanto en La Máquina como en la Selección Mexicana.

Se veía que podía ser el jugador que es hoy, siendo capitán y en la Selección siendo titular. Seguramente va a ser difícil para Cruz Azul sostenerlo en el plantel, imagino que le van a llegar ofertas”, afirmó.

Con sus declaraciones, Lotti respaldó a dos piezas importantes del actual proyecto celeste: Rodolfo Rotondi, quien finalmente pudo celebrar un campeonato con Cruz Azul, y Erik Lira, uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección.