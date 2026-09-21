Liga MX cambia de horario dos partidos de la Jornada 10, ¿Por qué?

Inician las actividad de las selecciones para esta Fecha FIFA, la cual va desde el 21 de septiembre y culminará el 6 de octubre, sin embargo, la jornada 10 del Apertura 2026 no pará y ante ello, la Liga MX anunció el cambio de horario de dos partidos.

Mediante sus redes sociales, la Liga MX anunció, primero, que el partido entre Santos vs Pachuca, que se jugaría el sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas, ahora se disputará el mismo día, pero a las 21:05 horas.

De igual manera, el encuentro entre Tigres y Puebla de la misma jornada y que se jugaría el mismo día, cambió de horario y ahora se jugará a las 21:10 horas.

Sin Gignac, Tigres se hunde. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

¿Por qué se cambiaron de horario estos partidos?

La Liga MX solamente anunció el cambio de horario de estos partidos, sin dar algunas explicación del mismo.

Sin embargo, seguramente se deriva por el partido de la Selección Mexicana. El debut de Rafa Márquez como DT del Tricolor será el mismo día (26 de septiembre) ante Colombia a las 19:00 horas.

A pesar de que hubo Fecha FIFA, las actividades en el Apertura 2026 no cesan y la jornada 10 seguirá su curso. Iniciando el viernes y terminado el domingo.

Después de estos encuentros, algunos seleccionados (de Chivas y América) podrán reportar con el Tricolor y así será cuando Rafa tenga plantel completo para disputar sus demás encuentros amistosos.