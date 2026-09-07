Rodri destroza al Valencia tras goleada del Barcelona: "Son muy malos"

El FC Barcelona se impuso con contundencia al Valencia en Mestalla (0-5), en un partido que nunca ofreció resistencia real. Desde el primer minuto, el equipo de Hansi Flick controló el ritmo, generó ocasiones y convirtió con facilidad.

El Valencia, por su parte, mostró muy poco para defenderse. Apenas generó peligro y quedó completamente superado en todas las líneas, permitiendo que el Barca se luciera y ampliara la ventaja sin mayores complicaciones.

Barcelona goleó al Valencia para mantener el paso perfecto en cuatro fechas. REUTERS

La épica reacción de Rodri durante la goleada del Barca

Las cámaras de El Día Después, el programa de Movistar, captaron a Rodri Hernández en el banquillo de Mestalla después de ser sustituido, cuando el marcador ya era 0-3 a favor del Barcelona. El centrocampista no se mordió la lengua al valorar el rendimiento del rival.

Sentado junto a Pau Cubarsí, Rodri soltó frases lapidarias: “Son muy flojos estos… muy flojos, tío. Muy malos… malísimos”.

Preguntó incluso cómo había terminado el Valencia la temporada anterior y, ante la respuesta de que había estado cerca de Europa, su expresión lo decía todo. Completó su análisis con otra observación demoledora:

Es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte”, refirió.

Rodri, que había sido uno de los jugadores más destacados del encuentro, observó desde el banquillo cómo el Barca sumaba dos goles más hasta el 0-5 final, confirmando el abismo de nivel que había denunciado en voz baja.

El Barca, en un gran nivel y favorito a todo

El equipo de Hansi Flick encadena ya cuatro victorias consecutivas y 17 goles a favor en estas primeras jornadas de El Barca, en un gran nivel y favorito a todo.

La goleada en Mestalla no es un hecho aislado, sino la confirmación de un momento ofensivo y de control que sitúa al Barcelona como claro favorito para conquistar todos los títulos posibles esta temporada.