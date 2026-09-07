Los Rams juegan con fuego: la arriesgada estrategia que tomaron para viajar a Australia
Los Rams llegarán a Australia apenas 24 horas antes del juego ante 49ers; su estrategia busca reducir el jet lag, pero aumenta el riesgo físico
Los Rams se mantienen en California cuando los 49ers ya llevan varios días respirando el aire de Melbourne, caminando por sus calles y tratando de enseñarle a su organismo que, durante esta semana, Australia será su casa.
Los dos equipos llegarán al mismo partido por caminos completamente distintos. San Francisco decidió cruzar el mundo con anticipación. Los Rams eligieron quedarse en Los Ángeles hasta el último momento posible y convertir uno de los viajes más largos de la temporada en una operación de entrada y salida.
Entre California y Melbourne existen alrededor de 17 horas de diferencia y el trayecto de los Rams ronda los 13,800 kilómetros. La apuesta de Sean McVay consiste en reducir al mínimo el tiempo de exposición al cambio horario y conservar, tanto como sea posible, las rutinas que sus jugadores tienen en Los Ángeles.
¿Por qué los Rams están asumiendo un riesgo físico?
El plan de los Rams contempla llegar a Melbourne aproximadamente 24 horas antes del partido. Peor todavía, tienen programado un entrenamiento abierto a la prensa apenas unas horas después de aterrizar. El partido ante 49ers será el viernes por la mañana, por lo que prácticamente no habrá margen para recuperarse del vuelo.
El doctor Jamie Zeitzer, investigador de Stanford especializado en medicina del sueño, considera que existen argumentos para las dos estrategias, pero advierte que intentar mantener el horario de California mientras se está en Australia es complicado, incluso durante una estancia corta.
Su preocupación no se limita al jet lag. Un vuelo de esa duración puede alterar el sueño, afectar la recuperación y provocar consecuencias físicas aunque los jugadores viajen con las mejores condiciones posibles. Si tuviera que elegir entre ambos planes, Zeitzer se quedaría con el de San Francisco porque llegar antes ofrece una mayor posibilidad de alcanzar un rendimiento físico óptimo.
El coach de Rams, Sean McVay defiende la decisión como un proceso construido a partir de experiencias anteriores. La organización ha probado estrategias para mantener a sus jugadores dentro de sus rutinas habituales y considera que reducir la estancia en Australia puede ayudarles a evitar una adaptación completa al horario local.
El antecedente más importante está en Londres. La temporada pasada, los Rams utilizaron una estrategia similar. Llegaron con poca anticipación a Inglaterra y terminaron derrotando 35-7 a Jaguars. Esa experiencia funciona como argumento para quienes dentro del equipo consideran que no necesariamente más días en el extranjero significan mejor rendimiento.
Pero Melbourne presenta una dificultad adicional. Los 49ers ya llevan casi una semana en Australia. Han tenido tiempo para entrenar, convivir con el entorno y comenzar a ajustar sus rutinas al horario local. También tendrán que pagar posteriormente el precio de regresar a Estados Unidos antes de enfrentar a Dolphins en la Semana 2, mientras los Rams podrían regresar con menos desgaste para preparar su partido ante Giants.