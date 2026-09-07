Aguascalientes, sede del partido entre México Femenil ante Jamaica 

La Selección Mexicana Femenil confirmó que el Estadio Victoria de Aguascalientes albergará el primero de sus dos partidos amistosos contra Jamaica, programado para el 9 de octubre de 2026.

El anuncio se dio a conocer este lunes como parte de la preparación del combinado dirigido por Pedro López de cara a la Fecha FIFA de octubre y, sobre todo, al crucial duelo de noviembre ante Haití en el Campeonato Concacaf W, donde se disputará el boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ovalle, en un partido de México Femenil ante USA Mexsport

La designación de Aguascalientes refuerza la estrategia de la Federación Mexicana de Futbol de llevar partidos de la selección femenil a distintas regiones del país, acercando al equipo a aficionados del interior y aprovechando sedes con buena infraestructura como el Estadio Victoria, casa del Necaxa.

Estos encuentros permitirán al Tri Femenil medir su nivel ante un rival de Concacaf con el que ha tenido historial reciente favorable en amistosos y competencias regionales.

El segundo partido contra las Reggae Girlz se disputará el 13 de octubre, también en territorio mexicano, aunque la sede aún está por definirse y se dará a conocer en los próximos días.

Ambos duelos forman parte del proceso de afinación táctica y física antes de la fase final del Campeonato Concacaf W, que se jugará en Texas a finales de noviembre.

¿Cuántas veces ha jugado el Tri Femenil en Aguascalientes?

Esta será la primera vez que el Tricolor dispute un encuentro en Aguascalientes, las únicas sedes del Tri Femenil son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, Zacatecas, Ciudad Juárez, etc, por lo que el duelo del 9 de octubre marcará un estreno histórico para la afición local.

El Estadio Victoria, con capacidad cercana a los 24 mil espectadores, se convierte así en un nuevo escenario para el futbol femenil de selección.

La llegada del Tri Femenil representa una oportunidad importante para el estado, que podrá vivir de cerca un partido de preparación de alto nivel rumbo a las eliminatorias mundialistas y olímpicas.