Relanzarán la playera de México del Mundial 2010 en 2027

En los últimos años, la afición de la Selección Mexicana ha sido especialmente crítica con los diseños de las playeras del Tri. Diseños y colores que no terminan de convencer y que se alejan de la identidad tradicional del equipo han generado constantes quejas.

Sin embargo, hay una playera que sigue generando consenso y nostalgia: la de local que utilizó México en el Mundial de Sudáfrica 2010, recordada con cariño por su estética y por el momento futbolístico que representó.

Esa indumentaria, de un verde intenso con detalles en rojo y texturas que evocan las plumas del águila, se mantiene como una de las favoritas de una generación de aficionados, asociada a figuras como Javier Hernández y Giovani dos Santos.

Rafa Márquez en el Mundial de Sudáfrica 2010 Instagram

Adidas lanzará un remake de la playera de México del Mundial 2010

De acuerdo con información de Footy Headlines, Adidas planea relanzar en 2027 un kit remake de la icónica playera de local que utilizó la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Se trata de una reedición fiel de aquel uniforme, programada para estar disponible a principios de ese año.

El diseño original destaca por su base verde intenso adornada con sutiles texturas tono sobre tono en forma de plumas de águila en toda la tela, un cuello en V asimétrico blanco con borde rojo, y las tres franjas de Adidas en un rojo vibrante que bajan por las mangas.

Completan la propuesta los recortes laterales y costuras rojas, el logo de Adidas centrado y el escudo clásico de la Federación Mexicana de Futbol.

Este remake llega en un año especialmente significativo para el futbol mexicano, ya que 2027 marca el centenario de la Federación (1927-2027), por lo que Adidas también prepara una playera especial de celebración.

La reedición de la playera de 2010 no solo busca responder al gusto de la afición, sino que se perfila como una pieza de colección que revive uno de los uniformes más recordados de la era reciente del Tri.