Pumas: ¿Quién es el jugador con más minutos en el Apertura 2026?

A lo largo del Apertura 2026, Pumas ha jugado un total de 12 partidos. En todos estos encuentros, múltiples futbolistas han jugado en cada uno de ellos. Keylor Navas, Juninho, Nathan Silva o Rodrigo López son algunos de los elementos que han estado presentes en todos los encuentros. Sin embargo, únicamente un jugador es el que acumula todos los minutos posibles durante este AP26.

Keylor Navas, portero y titular inamovible de Universidad Nacional, es el único elemento del primer equipo que acumula todos los minutos posibles en el Apertura 2026. En los 12 encuentros, el arquero y capitán felino suma 1080 minutos de acción de 1080 posibles. Por lo tanto, no solamente ha sido titular, sino que ha jugado la totalidad de cada uno de los encuentros.

Keylor Navas, portero de Pumas MEXSPORT

En el presente torneo, el guardameta tico suma 1080 minutos de juego, en los cuales registra 35 atajadas, con un promedio de 2.9 por partido. Sin embargo, es uno de los porteros más goleados en el certamen actual de Liga MX, pues ha permitido 20 tantos en contra, algo que tiene a Pumas como la cuarta peor defensiva de todo el torneo.

¿Qué otros futbolistas de Pumas superan los mil minutos de juego en el Apertura 2026?

Además de Keylor Navas, en Pumas hay cinco jugadores los que han jugado los 12 partidos del Apertura 2026: Juninho, Nathan Silva, Rodrigo López, Alan Medina y Víctor Arteaga. Pero de todos estos, ninguno tiene la totalidad de los minutos disputados en el torneo actual. Incluso, solo dos de ellos superan los mil minutos de actividad.

Uno de ellos es Nathan Silva. El defensor brasileño acumulaba todos los minutos posibles durante el Apertura 2026. Sin embargo, en el duelo ante Cruz Azul, el zaguero salió de cambio por una molestia muscular. Por lo tanto, se rompió esa seguidilla de juegos completos. Cabe resaltar que la única vez que jugó los 90 minutos de todos los duelos de una temporada regular fue en el Apertura 2025.

Nathan Silva, defensa de Pumas MEXSPORT

Otro de los que superan los mil minutos es Rodrigo López. Afianzado en la banda derecha, el mexicano ha sido titular en cada encuentro, pero en cuatro ha salido de cambio. Ante Pachuca en la Jornada 1 abandonó el terreno de juego al 84’, luego contra León lo hizo en el 74’, ante San Luis en el 83’ y frente a Cruz Azul en el 66’.

Por detrás de ellos aparece Robert Morales, quien acumula 974 minutos y es el futbolista de Pumas más cercano a la barrera de los mil minutos sin alcanzarla. El delantero paraguayo supera a Rubén Duarte, con 900, y Uriel Antuna, con 898. Estos tres jugadores figuran entre los elementos con mayor participación durante el Apertura 2026.

Robert Morales y Uriel Antuna MEXSPORT

¿Cuántos minutos han disputado los demás jugadores de Pumas?

Después de los elementos con mayor actividad, Víctor Arteaga suma 820 minutos, seguido de Pedro Vite, con 814, y Juninho, con 810. A pesar de haber participado en los 12 encuentros, el brasileño se encuentra por debajo de otros compañeros en el registro de minutos disputados.

En el resto de la plantilla, Luciano Herrera acumula 543 minutos; Pablo Bennevendo, 504; Adalberto Carrasquilla, 473; Alan Medina, 383, y Álvaro Angulo, 312. Por su parte, Ángel Azuaje registra 264 minutos, mientras que Sebastián Córdova sumó 178, antes de quedar fuera de actividad por la lesión que lo mantendrá alejado de las canchas hasta 2027.

Sebastián Córdova lesionado MEXSPORT

La lista continúa con Israel Luna y César Huerta, ambos con 148 minutos; Tony Leone, con 120; Cristian Calderón, con 119, y Santiago Trigos, con 67. En cuanto a los jugadores con menor participación, Guillermo Martínez acumuló 54 minutos antes de marcharse a Tigres, mientras que Stanley García suma 45, Kleber Carranza registra 31, Jesús Rivas tiene 17 y Santiago López apenas acumula tres minutos.