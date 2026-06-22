¡El regreso del rey! Neymar está listo para debutar con Brasil en el Mundial 2026

Una gran noticia para Brasil ha llegado en el momento cumbre de la Fase de Grupos. Tras encender las alarmas y perderse los dos primeros compromisos de la verdeamarela en la Copa del Mundo 2026, Neymar está completamente recuperado y listo para vestirse con el uniforme brasileño en el choque definitivo del Grupo C ante Escocia.

Fue su propio compañero, el atacante del Arsenal Gabriel Martinelli, quien se encargó de disipar las dudas sobre el estado físico del máximo goleador histórico del Scratch du Oro, contagiando de optimismo al entorno brasileño.

Un refuerzo de lujo para los Dieciseisavos de Final

Martinelli no escatimó en elogios al describir el impacto que genera tener al '10' de vuelta en los entrenamientos tácticos bajo las órdenes del cuerpo técnico:

Está a un nivel muy alto. Todo el mundo conoce su calidad, vemos que tiene muchas ganas y estamos felices de tener a un jugador como él a nuestro lado, disponible y con la actitud y las ganas que está demostrando", manifestó Martinelli.

El regreso de 'Ney' representa un tremendo tanque de oxígeno para el parado ofensivo de Brasil, que ha tenido que sortear el torneo con bajas sensibles por lesión, incluyendo la sensible ausencia de Raphinha.

Con la mira puesta en Escocia

De no surgir ningún contratiempo médico de última hora en la concentración amazónica, Neymar sumará sus primeros minutos en este Mundial 2026 frente a la escuadra británica. La intención del cuerpo técnico es brindarle rodaje para que retome el ritmo de competencia y llegue encendido a la fase de matar o morir en los Dieciseisavos de Final.