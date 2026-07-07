Mostafa Ziko explota tras eliminación de Egipto e incendia el Mundial con dura acusación al árbitro

Mostafa Ziko explotó frente a las cámaras. El delantero egipcio no se guardó ningún reclamo después de que Egipto quedó eliminado de la Copa del Mundo frente a Argentina después de verse remontados cuando ganaban por dos goles y las llamadas arbitrales de Francois Letexier cayeron todas en su contra, la más perjudicial la anulación de un tanto que a la postre hubiera sido el 3-0 en la segunda mitad.

A Ziko se le escapó el doblete por la intervención del videoarbitraje (VAR) y las valoraciones del árbitro Francois Letexier, cuando a los 56 minutos cuajó un feroz contragolpe de los faraones, pero momentos después se invalidó el tanto cuando el árbitro central francés señaló una falta sobre Nicolás Tagliafico en el origen de la jugada. Momentos después amplió la ventaja a 2-0 con otra transición a los 67 minutos.

Duras críticas a un cuestionable arbitraje a favor de Argentina

Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más", dijo Ziko al atender a los medios de comunicación oficiales. "Fuimos brillantes contra los vigentes campeones del mundo. Pero el árbitro estuvo definitivamente sesgado desde el mismísimo comienzo del partido".

El reclamo de los egipcios durante y al final del partido se potencializó cuando los albicelestes consumaron la remontada con un cabezazo de Enzo Fernández, el cual estuvo precedido por un posible penal sobre Mohamed Salah, una acción que ni el VAR, ni Letexier dieron peso para invalidar el tanto albiceleste y señalar la potencial falta, como la que sí se marcó a favor de Lautaro Martínez en la primera mitad.

El árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina”, dijo Ziko en la zona de entrevistas. "Constantemente intentó detenernos y quería apagarnos en la cancha... Está desperdiciando el esfuerzo de toda una nación".

El final de la Copa del Mundo para Egipto bien puede marcar el adios de una de las mejores generaciones en la historia del país y de su máximo referente con el delantero Mohamed Salah.