Armando 'Hormiga' González agradece a Dios tras cumplir su sueño de jugar un Mundial con México

Aunque México quedó eliminado del Mundial 2026, Armando “Hormiga” González vivió una de las experiencias más importantes de su carrera al cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

El delantero de Chivas compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales después de la participación del combinado nacional, donde agradeció la oportunidad de representar a México y destacó la importancia de Dios en su camino como futbolista

“Hormiga” González agradece su debut mundialista

Tras la participación de México en la Copa del Mundo, González publicó la palabra “Gracias” junto al pasaje bíblico de Romanos 10:11 y varias imágenes de su debut con el conjunto nacional.

La fotografía principal mostró al atacante mexicano hincado con la camiseta de la Selección Mexicana y con las manos levantadas, una imagen con la que reflejó la emoción de cumplir el objetivo de disputar un Mundial.

El versículo elegido por el delantero señala:

Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado”.

Con este mensaje, González dejó claro su agradecimiento por la oportunidad de representar a México en la máxima competencia del futbol, pese a que tuvo una participación limitada con apenas 14 minutos disputados.

Compañeros de Selección Mexicana apoyan a “Hormiga”

La publicación del delantero recibió rápidamente muestras de apoyo por parte de sus compañeros en la Selección Mexicana.

“Todo llega hermanito mío”, escribió Israel Reyes, mientras que jugadores como Obed Vargas, Erik Lira, Santiago Giménez y Álvaro Fidalgo reaccionaron con mensajes de apoyo y emojis de aplausos y corazones.

Un nuevo capítulo para la joven figura de Chivas

El debut mundialista representa un paso importante en la carrera de Armando González, quien llegó al torneo como una de las nuevas alternativas ofensivas del futbol mexicano.

El atacante de Chivas buscará aprovechar cada oportunidad para consolidarse con la Selección Mexicana y continuar su crecimiento como una de las promesas del balompié nacional.