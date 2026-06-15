Rectificación de la FIFA: El español será admitido en todo el Mundial 2026

Luego de las controversias por el uso del idioma español en algunas conferencias de prensa de la Copa de Mundo 2026 en las cuales la FIFA prohibió su uso, el organismo rector del futbol ha modificado su política y ahora permitirá que el idioma pueda utilizarse en cualquiera de las sedes mundialistas.

En un ajuste de criterios operativos, FIFA determinó levantar las restricciones para el uso del idioma español en las comparecencias de prensa del torneo. La resolución establece que los reporteros de los medios de comunicación internacionales se encuentran plenamente facultados para preguntar en español en cualquiera de los recintos oficiales, eliminando el lineamiento previo que limitaba el uso de esta lengua únicamente a las jornadas donde participaban delegaciones hispanohablantes.

La determinación administrativa se implementó tras el descontento de la prensa iberoamericana por tres incidentes consecutivos en los complejos de Estados Unidos. Las fricciones iniciaron en la antesala del choque entre Brasil y Marruecos en Nueva Jersey, donde parte del comité organizador impidió que los futbolistas Achraf Hakimi y Vinícius Júnior respondieran en castellano bajo el argumento de no disponer de traductores en ese instante, esto a pesar de que la estrella del Real Madrid dijo que él no tenía problema por ello.

Una dinámica similar ocurrió en Dallas con el neerlandés Frenkie de Jong, a quien se le indicó la obligatoriedad de emitir sus respuestas exclusivamente en inglés, japonés o neerlandés, pese a su total dominio del español y, donde también había aceptado ser cuestionado en español.

¿Por qué no se podía hablar español en las conferencias del Mundial 2026?

El argumento oficial es que bajo el reglamento solo se puede preguntar en inglés y en el idioma de los países involucrados en el partido, esto porque no se cuenta con servicio de traducción. Las conferencias de prensa también son transcritas y la variante del idioma generaba un conflicto con lo contratado por la FIFA en los recintos en Estados Unidos.

Achraf Hakimi también fue cuestionado en español Reuters

La rigidez del formato inicial de la federación internacional contrastaba con la realidad demográfica de Norteamérica, considerando que México figura como la nación con mayor número de hispanohablantes en el mundo y que Estados Unidos concentra una comunidad de 57 millones de usuarios de dicha lengua.