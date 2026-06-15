"Estamos pasando momentos difíciles en el país, disfrutemos": Mundial 2026, un respiro para fans 

Oculta su identidad con una peculiar máscara de luchador, al estilo de Jorge Campos. Un homenaje a su ídolo que complementa con un sombrero decorado con banderas de distintos países y un dibujo de una cancha de futbol.

Baila y brinca con cientos de fanáticos más en la Fan Fest del Mundial 2026 en Guadalajara.

Aunque la alegría está a tope por la música y la convivencia con más aficionados, en el fondo de este fan enmascarado hay una espina clavada, por no conseguir boletos para el juego entre las selecciones de México y Corea del Sur.

Duele porque su pasión es el futbol, vive de él y el Mundial está en su tierra natal.

"Tengo seis mundiales. Empecé en el 94', me llevé un sombrero como éste al Mundial de Estados Unidos 94', luego fui a Francia 98'. Brasil 2014, el de mujeres también he ido, una sub-17 acá en Guadalajara. Después fui a Confederaciones 99', a una final de Champions... Lo malo es que ahora en mi rancho no hubo boletos, no se pudo conseguir, pero acá andamos en el ambiente".

Es entrenador de futbol. Prefiere mantener el anonimato, por lo que eligió un nombre genérico para seguir la charla con Excélsior.

Este fan que pidió el anonimato lamentó no sumar un Mundial más a su pasión, luego de perderse Héctor López / Excélsior

"Jorge Sánchez", como prefiere a que se refieran, asegura que la cantidad de juegos que le tocaron a México en el Mundial 2026, el cual comparte con Estados Unidos y Canadá, es lo de menos.

"Es muy caro, un boleto, un solo boleto hoy en este Mundial que está en Guadalajara, lo gasté en Brasil 2014 ya con vuelos y boleto de todo. Voy a hablar por muchos mexicanos, estamos pasando momentos muy difíciles en el país y aunque sean poquitos días de Mundial hay que disfrutarlos.

"Increíble, no sé cómo explicarlo, la alegría y la tristeza al 50 por ciento mezclada, fue muy difícil, pero nos tocó esto y hay que disfrutarlo", añadió.

Sobre su pasión por el futbol y estar lo más cercano a las sedes, el recuerdo se remite a Italia 90'.

"Que lo miré en la tele de niño, jugaba de portero y crecí con Jorge Campos, era lo que más me llamaba la atención. Mi mamá me hacía uniformes con pedazos de tela que comprábamos y ahora trato de conseguirlos o de mandarlos a hacer para la máscara".

Sacrificios en ciclo mundialista

"Jorge Sánchez" también explica el esfuerzo del ahorro para los Mundiales; sin embargo, se sorprende lo elevado de los costos al comparar la edición de Brasil 2014.

"He ido solo, después con amigos y ahora con mi hijo que anda por ahí en el Fan Fest, le inculco que siga la tradición. No sólo los boletos son caros, en general todo es caro para los que vienen fuera del hospedaje es caro; yo aquí vivo a 10 escuadras, estoy ahorrando porque vivo cerca y platico con la gente y es que no sólo es el boleto, es el entorno".

Y cerca estuvo de quedarse sin automóvil. Todo por el sueño de asistir a un Mundial junto a su hijo y como locales.

"De repente hay que deshacerse de dos o tres cosas y ahora tuve la oportunidad de deshacerme de mi carro, pero ya no me animé, a ver qué pasa el siguiente mundial (2030). Ojalá se pueda Estuve a punto, eran días de felicidad por muchos de pelea por la esposa -ríe-. Exactamente para ir a Francia 98 me fui a trabajar a Estados Unidos, para ir a Brasil 2014. Vendí muchas colecciones de futbol, muchas camisas firmadas, balones, eso me ayudó y las rifas. Los amigos ayudan mucho", valoró con sentimientos encontrados, mientras su alrededor bailaba a la espera de la transmisión del Irán vs Nueva Zelanda en pantalla gigante.