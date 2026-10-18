Real Madrid vs Sevilla EN VIVO
El conjunto merengue cierra en casa la Jornada 9 de LaLiga frente al Sevilla
REAL MADRID DOMINA AL SEVILLA EN EL BERNABÉU
Kylian Mbappé no desaprovecha la pena máxima y marca el tercero de la noche a lo Panenka.
Falta sobre Kylian Mbappé dentro del área rival y el Real Madrid tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja desde los once pasos
Disparo de Ejuke que se va por encima del arco blanco.
Yan Diomandé entra solo al área y manda un mal centro, desaprovechando la oportunidad de aumentar la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo
Se reanudan las acciones en la cancha del Santiago Bernabéu.
Real Madrid se va al descanso con dominio total del encuentro y un par de goles de ventaja en el marcador
El árbitro añade cuatro minutos.
Golazo tras golazo. Con una ruleta dentro del área Kylian Mbappé queda solo frente al arquero y en francés lo dribla para definir y aumentar la ventaja.
Real Madrid toma ventaja en el marcador con espectacular gol de Arde Güller. El turco disparo de zurda en los linderos del área y la manda al ángulo.
Tiro libre para el Real Madrid por mano en tres cuartos de cancha. El conjunto blanco buscará hacer daño con el balón parado.
El delantero francés corrió con la mala fortuna de tapar con el costado un disparo lejano de Valverde que iba con dirección del gol, en la mejor opción de los merengues.
¡Rueda el balón en el Santiago Bernabéu!
Real Madrid le da la oportunidad de comenzar de titular a Endrick luego de su gran partido ante la Roma a media semana en la Champions League. Con este movimiento, Federico Valverde fue colocado de lateal derecho, para que el brasileño ocupe más esa banda pero al ataque.
En las gradas del Estadio Santiago Bernabéu es fuerte el reclamo hacia las autoridades de LaLiga y en especial hacia Javier Tebas, presidente de LaLiga, luego de sus comentarios en los que comparó a Real Madrid TV con la propaganda nazi.
Ante la ausencia de Vínicius Júnior, quien paga el primero de sus cuatro juegos de suspensión por la expulsión ante Villarreal, Yan Diomandé fue coloado en la banda izquierda, mientras que en el eje del ataque está como de costumbre Kylian Mbappé.