Real Madrid recorta puntos tras ganar el Clásico: así va la tabla de LaLiga tras 10 jornadas

El Real Madrid cumplió con lo que se le exigía en el Camp Nou: ganar el Clásico y recortar distancias en la pelea por el liderato.

Con un doblete de Kylian Mbappé (minutos 40 y 87), los blancos se impusieron 2-1 al Barcelona de Hansi Flick y redujeron a sólo tres puntos la ventaja de los azulgranas, que hasta entonces llevaban un arranque impecable.

Esa victoria, en un partido de alta tensión y con Mourinho celebrando a lo grande, devuelve al Madrid a la conversación por el título tras 10 jornadas y demuestra que la Liga sigue muy abierta pese al dominio inicial del Barca.

Kylian Mbappé logra un doblete con el que impulsó la victoria del Real Madrid 2-1 sobre el FC Barcelona. AFP

Barcelona continúa de líder en España

El Barcelona se mantiene líder con 27 puntos (9 victorias y 1 derrota), pero ya no está invicto en Liga.

El Atlético de Madrid, segundo con 25 puntos (8 victorias, 1 empate y 1 derrota), ha sido el más regular de los tres y se mantiene a solo dos unidades del liderato.

El Real Madrid, tercero con 24 puntos (8 victorias y 2 derrotas), se ha acercado peligrosamente tras el triunfo en el Clásico.

Los tres grandes quedan así separados por apenas tres puntos, con el Betis (20) y la Real Sociedad (19) más lejos, mientras Sevilla (14 puntos, con un partido menos) cierra el top 6. La pelea por el título se ha apretado de forma notable.

Próximos partidos de Barcelona, Atlético y Real Madrid en la Jornada 11

Barcelona vs Alavés

Sábado 31 de octubre a las 14:00 hrs en el Spotify Camp Nou.

Atlético de Madrid vs Levante

Sábado 31 de octubre a las 07:00 hrs en el Ciutat de Valencia.

Real Madrid vs Racing de Santander

domingo 1 de noviembre a las 09:15 hrs en El Sardinero.

Tabla de LaLiga tras la Jornada 10

Barcelona — Jornada 10 — 27 puntos Atlético de Madrid — Jornada 10 — 25 puntos Real Madrid — Jornada 10 — 24 puntos Real Betis — Jornada 10 — 20 puntos Real Sociedad — Jornada 10 — 19 puntos Sevilla — Jornada 9 — 14 puntos*

*El Sevilla juega ante Osasuna este lunes