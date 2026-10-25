Real Madrid recorta puntos tras ganar el Clásico: así va la tabla de LaLiga tras 10 jornadas
Después de la victoria del Real Madrid ante Barcelona, las posiciones en la tabla de LaLiga se han apretado. Acá te dejamos toda la información
El Real Madrid cumplió con lo que se le exigía en el Camp Nou: ganar el Clásico y recortar distancias en la pelea por el liderato.
Con un doblete de Kylian Mbappé (minutos 40 y 87), los blancos se impusieron 2-1 al Barcelona de Hansi Flick y redujeron a sólo tres puntos la ventaja de los azulgranas, que hasta entonces llevaban un arranque impecable.
Esa victoria, en un partido de alta tensión y con Mourinho celebrando a lo grande, devuelve al Madrid a la conversación por el título tras 10 jornadas y demuestra que la Liga sigue muy abierta pese al dominio inicial del Barca.
Barcelona continúa de líder en España
El Barcelona se mantiene líder con 27 puntos (9 victorias y 1 derrota), pero ya no está invicto en Liga.
El Atlético de Madrid, segundo con 25 puntos (8 victorias, 1 empate y 1 derrota), ha sido el más regular de los tres y se mantiene a solo dos unidades del liderato.
El Real Madrid, tercero con 24 puntos (8 victorias y 2 derrotas), se ha acercado peligrosamente tras el triunfo en el Clásico.
Los tres grandes quedan así separados por apenas tres puntos, con el Betis (20) y la Real Sociedad (19) más lejos, mientras Sevilla (14 puntos, con un partido menos) cierra el top 6. La pelea por el título se ha apretado de forma notable.
Próximos partidos de Barcelona, Atlético y Real Madrid en la Jornada 11
Barcelona vs Alavés
- Sábado 31 de octubre a las 14:00 hrs en el Spotify Camp Nou.
Atlético de Madrid vs Levante
- Sábado 31 de octubre a las 07:00 hrs en el Ciutat de Valencia.
Real Madrid vs Racing de Santander
- domingo 1 de noviembre a las 09:15 hrs en El Sardinero.
Tabla de LaLiga tras la Jornada 10
- Barcelona — Jornada 10 — 27 puntos
- Atlético de Madrid — Jornada 10 — 25 puntos
- Real Madrid — Jornada 10 — 24 puntos
- Real Betis — Jornada 10 — 20 puntos
- Real Sociedad — Jornada 10 — 19 puntos
- Sevilla — Jornada 9 — 14 puntos*
*El Sevilla juega ante Osasuna este lunes