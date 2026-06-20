Real Madrid rompe el silencio sobre Michael Olise y niega cualquier negociación

El Real Madrid salió al paso de las versiones que lo vinculaban con Michael Olise y desmintió de manera categórica cualquier contacto con el futbolista francés, su entorno o sus representantes.

A través de un comunicado oficial, el conjunto merengue aseguró que no existe ninguna negociación ni acercamiento relacionado con un posible fichaje del actual jugador del Bayern Múnich, poniendo fin a las especulaciones que habían cobrado fuerza en las últimas semanas.

Real Madrid aclara su postura

Además de negar el supuesto interés por Michael Olise, el club español aprovechó el mensaje para destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern Múnich.

La entidad madridista señaló que ambos clubes comparten una larga historia de respeto, confianza y colaboración, valores que han marcado la relación entre dos de las instituciones más importantes del futbol europeo.

El club destaca su relación con Bayern

En el comunicado, el Real Madrid también dejó claro que, en caso de interesarse por algún jugador del conjunto bávaro, seguiría los procedimientos habituales y establecería primero contacto con el club alemán antes de acercarse al futbolista.

Con esta postura, la institución buscó reforzar su compromiso con las normas de respeto que suelen regir las relaciones entre los grandes clubes del continente.

¿Por qué surgieron los rumores?

La aclaración llega después de que diversos medios europeos reportaran un supuesto interés del Real Madrid por Michael Olise, quien ha destacado tanto con el Bayern Múnich como con la Selección de Francia en los últimos meses.

Incluso, algunos reportes apuntaban a una posible oferta millonaria por el extremo francés. Sin embargo, el comunicado oficial del club blanco busca cerrar el debate y poner fin a las especulaciones sobre una eventual operación en el mercado de fichajes.