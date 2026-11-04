El Real Madrid propone a Rafael Nadal para su directiva: ¿será presidente algún día?

Rafael Nadal está cada vez más cerca de asumir un papel institucional en el Real Madrid. El club blanco anunció este miércoles que Florentino Pérez y la Junta Directiva acordaron proponer al extenista como nuevo integrante de su órgano de gobierno, una decisión que deberá ser ratificada por la Asamblea General de Socios Compromisarios el 21 de noviembre.

Nadal, socio de honor del Real Madrid y registrado con el número 67,778, confirmó que aceptó la invitación. A través de sus redes sociales, agradeció la confianza de Florentino Pérez y expresó su entusiasmo por aprender y contribuir al presente y futuro de la institución.

El nombramiento también reaviva las especulaciones sobre una posible candidatura del ganador de 22 títulos de Grand Slam a la presidencia madridista en el futuro. Sin embargo, su llegada a la Junta Directiva no significa que exista un plan de sucesión definido ni que vaya a competir por el cargo.

¿Qué necesita Nadal para ser presidente del Real Madrid?

Los estatutos del club establecen condiciones específicas para quienes aspiren a la presidencia. Entre ellas figuran tener nacionalidad española, ser mayor de edad, contar con plena capacidad de obrar y acreditar al menos 20 años ininterrumpidos como socio.

También se exige estar al corriente de las obligaciones sociales y no mantener determinados vínculos profesionales o cargos directivos incompatibles con una candidatura.

Uno de los obstáculos más importantes es el económico: la candidatura debe presentar un aval bancario equivalente al 15 por ciento del presupuesto general de gastos del club, respaldado exclusivamente por el patrimonio personal de los integrantes de la Junta Directiva.

Con un presupuesto de alrededor de 1,280 millones de euros, ese porcentaje representa aproximadamente 192 millones. La cifra puede variar según el presupuesto correspondiente al proceso electoral.

Nadal, quien es socio de honor desde 2011, tendría que cumplir todos los requisitos estatutarios para aspirar a la presidencia. Su incorporación a la directiva representa un paso importante en su relación institucional con el Real Madrid, pero todavía no permite dar por hecha una futura candidatura.